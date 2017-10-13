Леонид Ходос: «Надо просто верить в себя!»

В августе этого года мы публиковали интервью с Леонидом Ходосом, главным редактором международного Интернет-журнала «New Rezume», который отдыхал в Трускавецком гостинично-курортном комплексе «Карпаты»

Наш сегодняшний разговор является продолжением этого интервью об отдыхе, Трускавце, политике и отношениях между людьми.

- Леонид Ефимович, начнем с того, что Ваш сайт «NewRezume» читают во многих странах мира. Таким образом Ваше маленькое хобби превратилось в большое дело Вашей жизни, очень нужное людям на разных континентах. Расскажите еще немного о себе – чем занимаетесь кроме сайта, что любите больше всего, какие планы на будущее?

- Я ежедневно без выходных, праздников и дней отпуска ставлю на сайт новые материалы и делаю рассылку этих материалов в большинство стран мира, где есть хоть один русскоговорящий человек. Это очень утомляет, мне всё-таки уже 77 лет. Необходима разрядка, дающая позитивный заряд. Позитив для меня – это общение с друзьями, которых у меня теперь много в Украине и в Израиле. Кроме этого – игра в шахматы на сотовом. Играю не очень, но всё равно отвлекает. Это тот случай, когда не важна победа, а главное – участие.

- В «Карпатах» Вы взяли интервью не только у генерального директора здравницы Льва Грицака, но и записали уникальное свидетельство о Холокосте его матери Кристины Евстаховны Грицак. С какими интересными людьми Вы еще познакомились в Трускавце и планируете ли еще посетить наш курорт?

- Перечислять сложно. Это были гости из Австралии, США, Польши, Германии, Израиля, Азербайджана и ещё многих стран. ООО «Карпаты» создаёт какой-то необъяснимый психологический климат, когда гости из разных стран мира, разной национальности и вероисповедания прекрасно общаются друг с другом. Это величайший плюс руководству и сотрудникам «Карпат».

Собираюсь ли вновь прилететь в «Карпаты»? Безусловно. «Карпаты» превратились для меня в родной дом. С нетерпением жду 2018 год.

- В предыдущем интервью мы подняли тему отдыхающих, которые едут в Трускавце из-за рубежа. Вы – один из тех граждан Израиля, кто не «повелся» на пропаганду СМИ и приехал в Трускавец на отдых и лечение. Скажите, пожалуйста, с какими чувствами и мыслями Вы уезжали из Трускавца? Помогло ли Вам пребывание на нашем курорте в плане здоровья?

- Я не хотел уезжать. Но… в Израиле есть закон, что в течении календарного года пенсионер может покидать страну не более, чем на 72 дня. А я находился в «Карпатах» 63 дня. Глупый закон, но закон.

Когда я рассказываю своим согражданам в Израиле, что прошёл две операции на почках в «Карпатах» в Трускавце, в Западной Украине, то у меня такое впечатление, что они смотрят на меня, как на сумасшедшего, каким-то образом вернувшегося живым и невредимым из бандеровской Украины. Это их право.

Я доверяю коллективу прекрасных врачей – настоящих специалистов «Карпат». Низкий им поклон.

- Вы являетесь постоянным представителем «Карпат» в Израиле и, надо понимать, уже начали деятельность в этом направлении. Скажите, пожалуйста, какие главные задачи представительства Вы будете решать на первых порах, а какие в долговременной перспективе?

- В первую очередь сломать у моих соплеменников представление об Украине как стране беспредельщиков и бандеровцев, вбитое им в голову российской пропагандой. По ходу реализации этой задачи постараться увеличить количество отдыхающих в «Карпатах» из Израиля.

Для решения этой непростой психологической задачи я открыл на своём сайте www.NewRezume.org новый раздел с названием ООО «Карпаты» http://newrezume.org/news/1-0-43, где ставятся и уже стоят материалы о ГКК «Карпаты», доступные всем читателям со всего мира, детально раскрывающие все стороны жизни, лечения и отдыха в «Карпатах» как взрослых, так и их детей.

Большим подспорьем было бы скорейшее установление флагштока Израиля рядом со всеми остальными на въезде на территорию. Мне обещал это сделать Л.Я. Грицак, а его слово – это закон. Этот флагшток символизировал бы, что гостей из Израиля здесь ждут и надеются на скорую встречу.

- Израиль – это край обетованный, а для украинцев еще и малоизвестный. Как считаете, какой опыт Израиля как молодого государства мог бы пригодиться Украине? В чем секрет успеха и процветания Израиля?

- В Израиле огромная диаспора из Украины, с руководителем которой мы договорились встретиться в конце октября с целью выработки единого понимания перспектив развития Украины и Израиля. С этой же целью планируется встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Израиле.

Огромный патриотизм населения. В боевые части конкурс. На офицерские курсы конкурс. Большое желание получения образования.

Есть огромное количество проблем, недаром говорят: там, где два еврея, там парламент. Но… в минуту опасности для страны весь народ становится монолитным. Естественно, что все много работают, при этом умеют отдыхать и радоваться жизни.

Очень бы хотел, чтобы такая же ситуация со временем сложилась и в Украине.

Мира и процветания Украине и её прекрасному народу! У украинского народа всё получится. Надо просто верить в себя. Надо, наконец-то, гнать взашей всех воров и коррупционеров.

Пример Израиля: президент в тюрьме, премьер-министр после тюрьмы на общественных работах, идёт расследование по нарушениям действующего премьер-министра и его жены. Независимая судебная система.

Наш разговор хочу окончить словами стихотворения «О, Боже мой милый!» Тараса Шевченко (перевод Николая Туроверова):

О, Боже мой милый! Как тяжко на свете,

Как жизнь горемычна – а хочется жить,

И хочется видеть, как солнце сияет,

И хочется слушать, как море играет,

Как птичка щебечет, как роща шумит,

Как девушка песню свою запевает…

О, Боже мой милый, как весело жить!

- Спасибо за беседу. До следующей встречи в «Карпатах».

Общался Владимир Ключак, NewRezume.org

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