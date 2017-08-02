Леонид Ходос: «Здесь я столкнулся только с великолепным отношением и с прекрасными людьми»

Сегодня гость газеты «Карпаты» – главный редактор международного Интернет-журнала «New Rezume» Леонид Ходос.

С ним мы разговариваем об отдыхе, Трускавце, политике и отношениях между людьми.

- Господин Леонид, расскажите нашим читателям немного о себе и о Вашем журнале.

- Я – Ходос Леонид, коренной ленинградец, санкт-петербуржец, мне 77 лет.

В 1991 году сын уехал в Израиль и я с женой каждый год навещали его в отпуске по месяцу. В последний раз, когда Санкт-Петербургу было 300 лет, в 2003 году, мы прилетели в Израиль в отпуск и у меня начались проблемы с сердцем, была операция на открытом сердце. Только я пришел в себя, как начались проблемы у жены. В Израиле похоронена жена и, конечно, потому я там.

Для того, чтобы не сойти с ума, а прожили мы с женой не мало не много, а 51 с половиной год (с 18 лет поженились), сын принес мне старенький ноутбук. И тыкая пальцем понемножечку, постепенно дорос до Интернет-журнала. Внук подсказал название «Резюме», вот так и пошло. Хотя название «Резюме» не совсем соответствует содержанию и назначению журнала, тем не менее, внук назвал, и так решили и оставить.

Вот таким образом создался журнал, чисто на русском языке. Сегодня его читают в 178 странах мира, там, где есть хотя бы один русскоговорящий. На мой взгляд, у «New Rezume» достаточно высокий рейтинг.

Таким образом, это дает мне возможность жить, возможность получать моральное удовлетворение, а в 77 лет это немаловажный фактор.

- В «New Rezume» есть целый раздел, посвященный туризму. Как Вы считаете, имеет ли шансы Украина стать ведущей туристической страной? И что надо для того, чтобы турист обратил внимание на Украину, на украинские города, санатории, пансионаты? И еще – любите ли Вы сами путешествовать, или Вы все-таки более домосед?

- Дело в том, что по роду работы, до того, я не очень мог путешествовать. Хотя приходилось бывать в командировках, но это все-таки не туризм.

Но вернемся к началу Вашего вопроса. С той ситуацией, которая сейчас на Украине, вряд ли можно рассчитывать на то, что Украина станет одной из ведущих туристических держав мира. Причем в этом частично есть вина самой Украины.

Факт, что это преступление в части захвата части территории Украины – об этом и говорить не о чем. Но есть понятие пропаганды – сегодня это одна из ведущих сил в мире; не обязательно оружие, а сама наступательная пропаганда. Так вот, на Украине очень слабая антипропаганда. Очень мало говорится о достижениях Украины, очень много возни внутри элит, много политических разборок. Конца краю этому не видно, а это мешает туризму, мешает человеческим взаимоотношениям, сближению людей. Я это говорю везде, не стесняясь, поэтому говорю и сейчас.

Здесь, в Западной Украине, в санатории «Карпаты», я уже второй раз (впервые был в прошлом году), и могу вам сказать точку зрения Израиля. В Израиле при наличии восьми с половиной миллионов человек миллион двести тысяч – это русскоговорящие. Поэтому иврит я практически не знаю, ибо общаюсь только на русском языке. Когда я ехал сюда, в Трускавец, в прошлом году, то мне все говорили: «Ты что, сумасшедший? Во-первых, ты – русскоговорящий, во-вторых, ты еврей. Ты едешь к бендеровцам, фашистам, тебе отрежут голову…» и так далее. Это мнение! Мнение людей пожилого возраста, не только в России, но и в Израиле. И это понятно почему. Потому что эти люди приехали в Израиль, зная только русский язык. Они не знают Интернета, пользуются только российской прессой, поэтому у них реакция одна – строго пророссийская.

Меня удивило другое – то, что я здесь, в столовой, встретил бывшую москвичку, сегодня проживающую в Финляндии, которая мне сказала, что у нее то же самое, в Финляндии. И то же самое в Москве: «Ты куда едешь, девочка? К бендеровцам, к фашистам?».

Мой старший брат, командир части, капитан первого ранга, к сожалению, его уже очень давно нет в живых, но его жена живет в Янтарном под Калининградом. Я уже отсюда, с «Карпат», звонил к ней, общался с ней, и она мне сказала: «Ты что, вообще сумасшедший? Ты куда приехал-то? К бендеровцам?».

Хотя она от меня старше не много не мало, а на 11 лет, но мне пришлось прервать ее и сказать ей, что она очень плохо разбирается в проблемах мира. В этом возрасте я ей прощаю эти глупости. Предложил вообще прекратить разговор на эту тему.

Поэтому я еще раз повторяю – необходимо взяться за антипропаганду, рассказывать больше о плюсах, заставить политическую элиту Украины думать больше о престиже своей страны.

Здесь, в «Карпатах», я беру много интервью – с людьми из Австралии, США, сейчас здесь отдыхают двое из Саудовской Аравии, здесь масса людей из Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Польши, Австрии и вообще со всех стран мира. И все здесь живут мирно, никаких напряжений нет. У меня здесь появилось огромное количество друзей-азербайджанцев – мусульмане и я, еврей. Это правда! И я в восторге!

Единственная проблема у меня с Трускавцом – я с палочкой, много ходить не могу, а здесь перепады высот, рельеф. А так все блестяще!

Отдельно я хочу сказать о моем друге, замдиректоре по безопасности санатория «Карпаты» Ясинском Виталии Михайловиче, о его жене Галине, руководителе общепита. Это необыкновенные люди! Казалось бы, всего второй год знакомы, но они меня везде представляют как лучшего друга. И те проблемы, которые у меня возникают, они решают, откладывая все свои дела.

Еще здесь я приобрел друга-азербайджанца Эльмара Мамедова – председателя международного альянса «Азербайджан-Украина». Хочу сказать, что это просто замечательный человек!

Здесь, в «Карпатах», блестящие врачи. Несмотря на то, что в Израиле для меня операции были бы бесплатны, ведь я пенсионер, тем не менее я согласился делать здесь операцию. Мне уже сделали операцию на левой почке, а где-то 7 августа будет операция на правой почке. И я согласен, я верю этим врачам – тем самым, которых называют бендеровцами.

Поэтому моя точка зрения как стопроцентного еврея, теперь уже стопроцентного израильтянина – дай Бог Украине всего самого лучшего!

- Вы в Трускавце уже во второй раз, так можете ли сказать – какие плюсы нашего города-курорта для Вас очевидны?

- Необыкновенная домашняя кухня в «Карпатах»! Дело в том, что я уже восьмой год живу один, жены, как я говорил, уже нет, и я устал сам себе готовить, сам себе покупать, убирать за собой, мыть посуду. А здесь я себя чувствую как дома. Домашняя пища!

Я оказался невольным свидетелем разговора между руководителем санатория и моим приятелем, замдиректора, когда руководитель дал задание продумать расширение собственного подсобного хозяйства. Сегодня здесь есть собственное мясо, собственные овощи, а в следующем году должны уже быть полностью все собственные молочные продукты – молоко, творог, сметана и т. д.

- Почему Вы избрали для отдыха именно санаторий «Карпаты», как Вы узнали о нем? Чем наша здравница привлекательна для гостей из-за границы, в частности для гостей из Израиля?

- Во-первых, всем в мире известно о Нафтусе, я в этом уверен. Еще, живя в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, я помню тот период Советского Союза, когда масса моих друзей ездили в Трускавец именно на Нафтусю. Сегодня это несколько сложнее. Все это знают, все это понимают, но, к сожалению, сегодня здесь русскоговорящих мало. То есть, отток туристов из-за ситуации явный. К сожалению. Потому что болезни нас не оставляют независимо от любой политической обстановки, но она при этом диктует поведение.

Как я узнал о «Карпатах»? Во-первых, как я уже сказал, это Нафтуся, а во-вторых, у меня в Киеве в турагентстве есть знакомая, и я из Израиля позвонил туда, и она мне подбирала и подобрала именно «Карпаты». Это было в прошлом году. А дальше получилось так, что мы познакомились с Виталием Михайловичем…

- Во время отдыха Вы не забываете о работе – встречаетесь здесь, в Трускавце, с интересными людьми, берете интервью, готовите материалы для своего журнала. Что интересного о нашем курорте можно будет прочитать в «New Rezume»?

- Уже в прошлом году после пребывания здесь я разместил на сайте три статьи – посвященных Украине, Трускавцу и санаторию «Карпаты». Насколько я знаю, эти статьи попали также и на стол руководителю санатория и он был очень доволен содержанием.

В этом году материалов будет конечно же, значительно больше. Кстати, на нашем сайте мы опубликуем и материалы, которые были опубликованы в газете «Карпаты», в том числе там будет и это интервью.

Сегодня я написал в журнале на ресепшене благодарность и пожелание удачи, успехов всему санаторию – всем подразделениям без исключения. Естественно, я отметил главврача, с которым я в хороших товарищеских отношениях, молодого врача, который делал мне операцию.

Еще в прошлом году я себя чувствовал здесь как дома. И это не просто слова! В этом году я сюда прилетел после Одессы. Я должен был оказаться в Куяльнике, но после Одессы (пусть меня простят одесситы) я позвонил сюда, к Виталию Михайловичу и сказал: «Есть ли у тебя место или нет у тебя места, но я лечу к тебе». Когда я добрался до Трускавца, то он уже меня встречал – на входе в санаторий. И первый вопрос, который он мне задал: «Ну что, ты у себя дома?». И я ему ответил: «Да, я у себя дома».

Мне 77 лет и я еще раз повторю – я себя здесь чувствую как дома. Те интервью, которые я брал, и те интервью, которые я еще возьму – все посвящено пропаганде Украины, Трускавца и «Карпат».

- И напоследок расскажите о своих самых ярких впечатлениях от пребывания в Трускавце и в «Карпатах». Ради чего стоит сюда ехать и потом возвращаться снова и снова?

- Люди! Прежде всего люди! Все остальное – это вторично. Здесь необыкновенные удивительные люди.

В прошлом году одна из моих статей называлась «Будь ласка». И первые слова статьи были: «Могут ли быть плохими люди в стране, в которой первая фраза, которую ты слышишь, прибыв на границу, «Будь ласка!»? Нет, они не могут быть плохими.

В Трускавце, в этом санатории «Карпаты» я столкнулся только с великолепным отношением и с прекрасными людьми…

Общался Владимир Ключак, газета «Карпаты»

Також читайте