Лев Грицак: «На майбутнє бачу такого мера, який ставив би на чільне місце вирішення стратегічних завдань»

Про насущні проблеми Трускавця, співпрацю міської влади з недобросовісним партнером, надії на нового президента України та яким має бути наступний міський голова Трускавця – у нашому новому інтерв’ю з керівником Трускавця 2002-2010 рр., головою МГО «Рада Старійшин», очільником ГКК «Карпати» Грицаком Левом Ярославовичем.

Розмову записано 7 травня.

- Леве Ярославовичу, завершилися президентські вибори – як Ви прогнозуєте подальший розвиток подій в Україні?

- Взагалі-то прогнози справа невдячна, але я думаю, що гірше не буде.

Новий президент України Володимир Зеленський мені імпонує тим, що він не корумпований, не був учасником корупційних комбінацій, навчений заробляти гроші чесною працею. Вже навіть перша його пропозиція щодо подання декларації про доходи всіма працюючими, говорить про те, що він береться за ліквідацію тіньової економіки, а це повинно наповнити бюджет України і відповідно покращити життя людей. І я думаю, що це лише маленька краплинка з того, що буде робитися.

Чомусь хочеться вірити, що все робитиметься демократично, як в розвинутих цивілізованих країнах, що будуть поламані корупційні схеми, що нарешті наведуть лад з виведенням коштів у офшори, що буде приділена увага розвитку економіки, розвитку малого і середнього підприємництва, яке є основою економіки. Так що в загальному мало б бути краще.

Поки що мені не зовсім зрозуміла позиція Володимира Зеленського щодо Росії – можливо, через брак політичного та дипломатичного досвіду допускає якісь висловлювання, які не тактично говорити, ще не будучи офіційно президентом. Дипломатія – складна справа, і йому ще треба цього вчитися.

Але те, що в нього є розум, і що це світлий розум – я в цьому не сумніваюся. І вірю, що він насправді щиро хоче підняти економіку в нашій країні.

- В Україні є багато проблем, але немало їх і в Трускавці. Одна з них – водопостачання, інша – в жахливому стані курортний парк…

- Я і вчора, і сьогодні про це думав, прочитавши інформацію про подачу у Трускавці води за графіком. Колись, ще за часів моєї каденції на посаді міського голови ми стратегічно працювали над реалізацією Програми розвитку Трускавця, Генерального плану міста. Сюди входили в першу чергу програма цілодобового забезпечення якісною питною водою та програма розвитку цілого мікрорайону в 132 гектари, який мав стати основою конкурентності Трускавця щодо інших курортів.

Ми багато зробили по реалізації програми водопостачання, поміняли біля 80% водогонів, виконали робіт на багато мільйонів гривень, створили спільне підприємство з ТзОВ «Альфа Плюс», яке вічні наші опоненти стараються сьогодні показати в поганому світлі. Але якщо подивитися по суті, то це був дуже прогресивний на той час крок. «Альфа Плюс» нарівні із нами, містом, вкладала кошти у розвиток водопостачання.

Окрім того що було поміняно 80% магістральних водогонів Трускавця, ми зробили дуже багато інших речей, які змінили Трускавець на краще. Так, ми поміняли практично все асфальтне покриття, перекрили дахи, відремонтували ліфти, першими на Львівщині зробили утеплення шкіл, дитячих садків, міської лікарні, поміняли вікна, почали будівництво котелень для цих закладів. Ми вклали багато грошей у розробку та реалізацію багатьох проектів у Трускавці

«Альфа Плюс» теж вкладала кошти, і то немалі. Вони будували насосну станцію третього підйому – на вул. Стебницькій в районі КП «Наше місто», де є недіючий зараз маслозавод. Це грандіозна споруда, яка була завершена десь так на 95%. Там було встановлено три потужних насоси, які мали підкачувати воду вже в самому Трускавці для того, щоб вода доходила під нормальним тиском до всіх споживачів нашого міста-курорту (бо в нас перепади по місту становлять майже 100 метрів).

Ця сучасна станція була дуже потрібна і вже була майже споруджена. Після місцевих виборів 2010 р. я не сильно вникав як там розвиваються справи, але коли вже після Козира прийшов новий, теперішній міський голова, то я запитав його: яка доля цієї станції? Він мені відповів, що її вводять в експлуатацію. Я був такий радий, думаю – ну, нарешті! Буде станція – буде гарантія покращеної та надійної подачі води по всьому місту з доброгостівського водогону.

Але виявилося, що станцію ще за часів Козира припинили будувати, її розкурочили повністю, встановлені насоси демонтували. Кажуть, нібито якісь насоси поставлені на стару станцію. Я знаю що таке стара станція – ще будучи мером спав і переживав, щоб стіни не обвалилися при сильнішій бурі.

А труби, які були призначені для з`єднання цієї нової станції з магістраллю (на вул. Стебницькій лежали стоси труб з великим діаметром), взагалі кудись поділися – не знаю, чи використали їх, чи «Альфа Плюс» їх забрала. Зводиться все до того, що ця програма водопостачання не робилася ні моїм наступником, не робиться і сьогоднішнім мером.

Це говорить про те, що люди на такій відповідальній посаді чомусь не думають про перспективу розвитку Трускавця, а живуть лише одним сьогоднішнім днем. Не думають що робити для того, аби тут було краще, аби більше людей їхало на наш курорт.

Інше питання, яке я постійно ставив – це поліпшення інфраструктури міста. Нам вдалося спорудити багато об’єктів, пол. багатьох – були розроблені проекти чи почато роботи.

Працювали ми і над розвитком території біля питного озера. Там мало бути споруджене питне водосховище, яке відповідало би всім вимогам санітарної охорони, а існуюче озеро мало бути переведене в один з необхідних для відпочивальників та мешканців міста об’єктів інфраструктури – купальне озеро. Поруч були б пляжі, спортивні майданчики, зони відпочинку.

Ця територія мала розбудуватися і запрацювати як новий курорт, новий Трускавець, здатний витримати конкуренцію не лише сусідніх курортів, але і всієї України. Для цього були умови, бо «Альфа Плюс» було добросовісним партнером. Проте тоді опозиція не дала нам можливості затвердити детальний план забудови, який і розглядався, і обговорювався на сесіях. Наскільки пам’ятаю, були передбачені спортивні споруди, культурні (Палац культури), цирк, звіринець, житлова зона для обслуговування, нові готелі. На жаль, чомусь ні наступний мер після мене, ні сьогоднішній мер не думають про цю перспективу. А це все виписано в Генеральному плані.

І я бачу на майбутнє такого мера, який не просто б сидів на кріслі в кабінеті і вирішував тільки поточні завдання, а ставив би на чільне місце вирішення стратегічних завдань.

Ще одне з питань, які не виконуються – це приведення до належного стану курортного парку. На жаль, ні моїм наступником, ні сьогоднішнім міським головою це питання не ставиться як одне з першочергових. А для відпочивальників стан парку має дуже велике значення. Проект реконструкції був розроблений ще за моєї каденції.

- Зараз загострилося питання стану гідромінеральної бази. Причиною стало протистояння навколо входження міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води»…

- Те, що зараз робиться з мінеральною водою, взагалі треба визначити як одну з найголовніших проблем. Я це питання підняв кілька років тому, бо бачив, що ні ПрАТ «Трускавецькурортом», ні міською радою не вкладаються кошти в оздоровлення нашого основного родовища – родовища «Нафтусі» в парку. Без цього це родовище може взагалі загинути, і Трускавець залишиться без «Нафтусі». Ви уявляєте, що було б, якби цей найгірший сценарій справдився?

На щастя, в нас є люди, які освоїли нове родовище «Нафтусі-2», чи «Нафтусі Помірецької», яка має подібні властивості і на крайній випадок може замінити цю класичну «Нафтусю». Але класична «Нафтуся» повинна існувати ще багато-багато десятиліть, якби за нею правильно доглядали, якщо б виконували всі ті природоохоронні заходи, які прописані у спеціальному дозволі на видобуток цієї води та інших приписах природоохоронних органів (Міністерство екології, Державне агентство надр).

Те, що міська рада зараз прийняла рішення про створення спільного підприємства з ПрАТ «Трускавецькурорт» чи його дочірнім підприємством ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», на мою думку, при сьогоднішніх умовах господарювання не є найкращим варіантом.

Як на мене, кращим варіантом є підтримка комунального підприємства «Трускавецька ГГРЕС». Бо при теперішньому варіанті, за який проголосували депутати, треба буде вкладати кошти у розвиток гідромінеральної бази і ділитися з ПрАТом, який до цього часу не вкладав кошти в збереження гідромінеральної бази, а зараз хоче користати за рахунок коштів міського бюджету. Вони недобросовісні користувачі, і я вважаю, що комунальне підприємство могло б їх замінити у видобутку «Нафтусі», вкладаючи в це вдвічі менше коштів, ніж у спільне підприємство.

Розглянемо й інший варіант. Чому б в це спільне підприємство не ввести комунальне підприємство «ГГРЕС»? Якщо би не міська рада в особі мера була учасником спільного підприємства, а КП? Це згідно закону про місцеве самоврядування.

Комунальне підприємство має в своєму складі, для прикладу, спеціаліста-гідрогеолога, спеціаліста зав. лабораторією чи лікаря-лаборанта, бактеріолога, фінансиста, економіста чи бухгалтера. Створюється наглядова рада з числа депутатів міської ради, з числа громадськості, керівників санаторно-курортних закладів, котрі могли б періодично, раз в місяць чи квартал, переглянути стан справ і приймати якісь рішення для покращення роботи цього спільного підприємства. Так ні, ПрАТ і далі хоче мати односторонній контроль. А міський голова буде присутній як весільний генерал раз в рік на зборах.

Виникає питання: чому мер не хоче контролю спільного підприємства через комунальне підприємство? Може хтось зацікавлений у безконтрольному розподілі прибутків?

Також мене турбує, що не висвітлюється які об’єкти передано цьому спільному підприємству. Чому не передали зразу бювети та насосну станцію, які становлять найбільшу вартість основних фондів? Тільки після зауваження окремих депутатів та громадськості Кульчинський сказав: «ну добре, я піду на збори тільки тоді, коли передадуть ці об’єкти». А це вже є індикатор того, що ПрАТ «Трускавецькурорт» намагається обманути міську раду. Не може бути 50 на 50 без передачі цих об’єктів. А якщо ці об’єкти ПрАТ залишить за собою, або комусь продадуть чи віддадуть за якісь «заслуги», то Трускавецька міська рада не зможе мати 50%.

Намагання зробити спільне підприємство із недобросовісним партнером є як мінімум дивним.

ПрАТ (раніше ЗАТ) вже не один раз «кидав» місто. Було таке, що ми з ними укладали угоду, згідно якої місто без жодних вкладень мало отримати 30% прибутку – вони цього не виконали. ПрАТ «кинув» міську раду, коли було створене спільне підприємство «Трускавецький культурно-мистецький центр» (теж, до речі, 50% на 50%), в який ввійшли «Читальня «Просвіти» та Палац культури «Мир». Оскільки ми тоді не мали більшості в управлінській частці, то ми не могли ні ремонтувати цей ПК «Мир», ні навіть реалізовувати квитки на концерти в ньому. Тодішній керівник ЗАТу заборонив це робити в курортному парку, який на той час вони обслуговували. Тільки витрачалися кошти на утримання адміністрації цього підприємства, а вигоди для міста не було жодної. Таким чином вони нас підвели. Хоча на початках ми з тодішнім керівником профспілок Олександром Стояном домовлялися, що вони нам повністю передадуть цей об’єкт (ПК «Мир»). А робив договір сьогоднішній юрист ПрАТу Андріан Копинець – так, як і зараз, 50 на 50. Тобто, в них є досвід створення таких підприємств і схема обману, щоб легко «кинути» міську раду після використання коштів міського бюджету.

Тому всі оці перераховані мною питання напевно являють основу збереження нашого курорту та перспективу його подальшого існування і розвитку.

- Опоненти часто звинувачують Вас в тому, що Ви говорите про мінуси курорту: стан гідромінеральної бази, порівняння з іншими курортами не на нашу користь, акцент на проблемах. Чи не є обговорення таких тем як стан «Нафтусі» чи занепад нагірної частини підрубуванням гілки, на якій всі ми сидимо?

- Із задоволенням дам відповідь. Я знав про те, що ПрАТ «Трускавецькурорт» не вкладає кошти в природозахисні заходи з метою збереження трускавецьких мінеральних вод. А воно донедавна було монополістом по видобутку і продажі цих вод і мало це робити згідно приписів. Вони обслуговують родовище і саму воду «Нафтусю», про яку я сьогодні теж до кінця не можу сказати все. Бо є речі, про які можна говорити лише у вузькому колі людей.

Але те, що вони приховували неякісне обслуговування родовища довгі роки – я про це почав говорити перший. На це не звертали уваги – ні Козир, ні новий мер Кульчинський. Козир продався за туалет в парку. А міський голова, який прийшов після нього, не хоче реагувати на зауваження громадськості.

Я не тільки знаю те, що я говорю, я знаю більше і глибше. В мене є копії документів, які залишилися від санепідемстанції як контролюючого органу, в мене є інша інформація та матеріали. Зараз ніхто не контролює, вони роблять, що хочуть, вони навіть не допускають до перевірок контролюючі органи. Ви можете собі уявити – як це не допустити до перевірки комісію з Міністерства охорони здоров`я, Міністерства екології чи Державної служби геології та надр України? А вони собі таке дозволяють.

Я вже не говорю про те, що вони не допускають і громадськість до перевірки того, як обслуговуються наші лікувальні води.

Їхня лабораторія по кількості людей скорочена. Споруда ГГРЕС закрита.

Автохтонна мікрофлора не визначається, і ми не знаємо, що зараз являє собою «Нафтуся». А колись це визначалося по кількох десятках бактерій, які утворюють лікувальне начало «Нафтусі». І ця невідомість є загрозливою, якщо не говорити про це! То ж чи розуміємо ми, що може бути в найближчому майбутньому, за якісь 2-3 роки?

Так що на сполох треба бити негайно, незважаючи на те, що про проблеми Трускавця дізнаються і відпочивальники. Інакше курорт може загинути…

На жаль, цього не розуміють нинішні депутати, котрі прийняли рішення про спільне підприємство з цією непорядною організацією.

- В 2015 році Ви чітко та недвозначно підтримали кандидата на міського голову Андрія Кульчинського. Останні півтора-два роки Ви все частіше його критикуєте, звертаєтеся до нього з відкритими листами. Це розчарування чи батьківські поради? І кого Ви бачите на місці мера Трускавця, адже інколи доводиться чути, що альтернативи Кульчинському на даний час немає?

- (сміється) Знаєте, це так як Порошенко говорив, що альтернативи йому нема. Або він, або Путін, або він, або війна і так далі. Але альтернатив є дуже багато. Ще рік тому ніхто б не міг і подумати, що президентом стане Володимир Зеленський. А став!

Тому говорити, що Кульчинський єдиний і безальтернативний міський голова – це дурниця. Насправді є десятки людей, які могли б очолити наше місто і робити управлінську роботу якісно, на користь місту-курорту та на користь мешканців Трускавця.

Якщо оцінювати роботу сьогоднішнього мера, то я не можу її оцінити позитивно. На перших порах, коли він тільки став міським головою, ми, керівники кількох санаторіїв, котрі входять в громадську організацію «Курорт Трускавець», зібралися і написали такого листа з висвітленням основних проблем, якими він мав би обов’язково зайнятися. Там було орієнтовно 8-10 пунктів. На жаль, ще тоді Андрій Кульчинський не звернув на це уваги.

Потім він зайнявся загальними роботами по Трускавці, що в принципі правильно, і я це оцінював як позитив. Принаймні він не робив нічого поганого. Потім коли я побачив, що він не звертає уваги на першочергові проблеми, як-от охорона гідромінеральної бази, коли він не хотів розробити програму її збереження і розвитку, що згідно статті 42 Закону України «Про курорти» входить в обов’язки міського голови, тоді я почав бити тривогу.

Те, що на сьогодні твориться з бюветом – це взагалі! Бридко зайти в цей бювет, і я думаю, що відпочивальникам теж бридко туди заходити. Так як були погнуті ті незаконно встановлені турнікети – такими вони стоять і зараз, а це вже більше року пройшло! Після прийняття рішення міської ради ніхто їх навіть не виправив, не те що забрав. Стіни облуплені, грибок, плитка облуплена, поіржавілі соски в місцях відпуску мінеральної води… Мне звинувачують в тому, що я про це говорю? А що, відпочивальники цього не бачать? Вони ж бачать те саме! А міський голова робить вигляд, що все нормально.

Тому я вважаю, що на сьогодні він не виконує тих обов’язків, які має виконувати міський голова. І я не приєднуюся до думки тих, хто говорить, що тільки він може бути міським головою. Міським головою має бути людина, котра зважатиме на проблеми міста, зважати на Генеральний план, і окрім поточних справ витрачати час та зусилля на вирішення цих стратегічно важливих для міста питань. Теперішній міський голова цими проблемами не займається.

Обирати треба людину, котра буде думати не як заробити собі гроші чи відбити гроші, потрачені на виборчу кампанію, а як зробити щось для громади, для курорту.

- Проблема, про яку говорять мало, але яка надзвичайно важлива – у Трускавці низька заробітна плата (одна з найнижчих в області та в Україні), а відтак і відтік людського робочого ресурсу. Чи можливо це вирішити і як саме?

- В мене є інформація, що за минулий рік дві тисячі підприємців на Дрогобиччині припинили свою роботу. Цьому сприяла неправильна політика центрального керівництва держави, але цьому сприяє і неправильна політика Трускавецької міської ради. Для прикладу, підняли плату за орендовану землю, де є об’єкти незавершеного будівництва.

У Трускавці є багато недобудованих об’єктів. Напевно, треба було розібратися чому люди не добудовують об’єкти. Економічна криза в державі, занадто великі податки, а вони тут на місці замість того щоб зменшити податковий тиск і сприяти завершенню будівництва, збільшили цю плату в декілька разів. Це абсолютно бездумне рішення з чиєїсь нерозумної подачі. Є й багато інших питань по підприємцях, чому вони закриваються.

Чому низька зарплата? В першу чергу наша курортна галузь не є високорентабельною. Колись, в кращі часи рентабельність становила 15%, зараз вона набагато нижча. Центральні кризи плюс наші місцеві сильно «б`ють» по економічній ефективності діяльності наших підприємств.

Вдарили по Трускавцю ліквідація путівок соціального страхування – від цього постраждав і ПрАТ «Трускавецькурорт», і багато інших санаторіїв. В кілька разів у валютному еквіваленті зменшилися доходи міста Трускавця. Зменшився відсоток українських громадян, котрі приїжджають на лікування до Трускавця. Біля 30% відпочивальників раніше приїжджало з Росії – зараз їх 0,3-0,5%. Регулярне авіасполучення через територію Росії припинене, і люди з колишніх радянських республік змушені добиратися до Трускавця в обхід, по дузі – з пересадками, часовими та фінансовими затратами, а це теж має велике значення. А європейський ринок ми ще не завоювали.

Посилення пропаганди Росії проти України про жахи, яких тут нема, болюче б`є по курортах та туризму. Сукупність цих та деяких інших факторів поставила санаторії у Трускавці на грань виживання. А відповідно заробітна плата при найбільшому бажанні не може бути такою, як всім нам хотілося б.

- Не хочеться завершувати нашу розмову на такій сумній ноті, тож запитаю по-іншому – Ви все-таки оптиміст чи песиміст щодо майбутнього Трускавця?

- Оптиміст! Я один з небагатьох підприємців, котрі незважаючи на кризу в державі, ще щось будують. Ми робимо реконструкцію в басейні ГКК «Карпати», триває будівництво нової бази відпочинку для мешканців Дрогобицького району в селі Воля Якубова.

Мені неодноразово зі сторони закидали: «Ну, Леве Ярославовичу, Ви дивний чоловік. Такий незрозумілий стан в державі, а Ви вкладаєте кошти в якусь базу відпочинку». Так, я розумію, що інший на моєму місці, той, хто думає тільки за себе, складав би всі ці гроші в панчоху чи в трилітрову банку, чи виводив в офшори. Я ж по природі великий оптиміст, і керуюсь цим все життя.

Я впевнений, що так мусить бути. В України мусить бути якийсь просвіт, тому в мене є надія на сьогоднішнього новообраного президента, на тих 73% людей, які проголосували за нього, бо вони хочуть змін, хочуть припинення війни, вони проти корупції, проти тоталітаризму і за демократію.

Також в мене є надія на новий парламент, котрий оберемо ще в цьому році.

Колись доля мусить повернутися лицем до України. Народ український мудрий, добрий і працьовитий. І я вірю, що Бог нам допоможе!

Спілкувався Володимир Ключак

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