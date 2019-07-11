Лев Грицак – про секрет успіху «Карпат», базу «Слобода-Раковець» і велику політику

1 липня Готельно-курортний комплекс «Карпати» у Трускавці урочисто відсвяткував 26 років від дня відкриття. Це одна з найкращих оздоровниць не тільки Трускавця, а й України. Наш сьогоднішній співрозмовник – генеральний директор чотиризіркового ГКК «Карпати», Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України з архітектури Лев Грицак.

- Леве Ярославовичу, аналізуючи 26 років діяльності санаторію, на Вашу думку, у чому полягає секрет успіху «Карпат»?

- Можливо у тому, що я маю особисте бачення розвитку санаторно-курортної сфери як такої, курорту Трускавець, нашого санаторію зокрема і намагаюся втілити ці ідеї в життя. Звідки я їх беру? Пригадую, коли я в 29 років став головним лікарем 500-місного санаторію «Лісова пісня» на Волині, брав відеокамеру, їхав у Європу і знімав усе, що було найкраще в цій сфері. Багато передового досвіду у медицині почерпнув у Бельгії. Коли двічі був міським головою Трускавця, за таким принципом працював і в місті.

Навіть зараз, коли під час відпустки їду на відпочинок за кордон, обов’язково звертаю увагу на рівень сервісу і намагаюся запроваджувати це у «Карпатах». Завжди цікавлюся новинками, передовими досягненнями у медичній сфері.

А ще мої підлеглі і друзі відзначають, що я маю художній смак, якусь дизайнерську жилку. Це допомагає гарно оформляти інтер’єри та екстер’єри санаторію. Мабуть тому «Карпати» сьогодні так приваблюють відпочивальників. Для прикладу, ландшафтний парк «Підгір’я» на території нашої оздоровниці є найкращим у Трускавці і відзначений премією «Гран-прі» на міжнародній виставці. Також маємо свій зоопарк і багато-багато іншого…

- А як цього літа у ГКК «Карпати» із наповненням відпочивальниками?

- У червні показник наповненості санаторію становив 85%, на липень і серпень матимемо майже 100%. Це значно вищий рівень, ніж середній показник у Трускавці. Особливо проблематичним цей показник є у нагірній частині курорту. Боляче дивитися, як окремі оздоровниці стоять майже порожні.

Додам, що останнім часом у нашому санаторії значно збільшилася кількість іноземних гостей, в тому числі з Німеччини, Польщі, Ізраїлю. Це завдяки тому, що ми регулярно беремо участь у міжнародних виставках, де рекламуємо і «Карпати», і курорт Трускавець та й Україну. На жаль, інші оздоровниці цього практично не роблять, лише представників «Кришталевого палацу» іноді можна зустріти на таких експозиціях.

- Кажуть, що «Карпати» навіть мають власну ферму…

- Так. На фермі вирощуємо велику рогату худобу, навіть екзотичних буйволів. Займаємося птахівництвом. Відкрили свій масло-сирний цех, якого не має ніхто із трускавецьких санаторіїв. Оскільки молочна продукція у магазинах не завжди належної якості, ми пропонуємо відпочивальникам скуштувати сири і йогурти власного виробництва. Їм це дуже подобається.

- Розкажіть, будь ласка, про базу відпочинку, яку будуєте у селі Воля Якубова Дрогобицького району.

- Зараз ми розбудовуємо відпочинковий комплекс «Слобода-Раковець» поблизу Волі Якубової.

Там дуже гарна природа, мішаний з дубами ліс, чисте повітря. У цьому мальовничому куточку зводимо будиночки з дерева. Усе стилізоване під козаччину. Хочемо у вихідні дні привозити сюди відпочивальників із «Карпат». Хоч база ще повністю не закінчена, ми вже запрошуємо сюди людей порибалити, скуштувати рибної юшки… Ця послуга платна. Велику рибу випускають назад, а улов вагою до 2 кг можна забрати із собою. У ставках маємо рибу, якій три-чотири роки.

Взагалі, база у Волі Якубовій спершу задумувалася як рибний підрозділ нашої ферми. Ми взяли в оренду 13 гектарів землі під ставки. Придбали землерийну техніку і вже шостий рік копаємо стави, які існували там ще у австрійські часи. Вони були майже повністю замулені, на місці озер виріс ліс. Довелося усе чистити і розкопувати. У деяких місцях викопували вглиб до 4 метрів намулу. Насипали з нього справжню гору! У майбутньому плануємо там зробити гірки та атракціони для дітей.

Ми завершуємо будівництво комплексу, до якого входять котеджі на дві сім’ї, ресторан і капличка. Вони збудовані з карпатського дерева. Точну дату введення в експлуатацію не назву – все залежатиме від того, як будуть йти справи у ГКК «Карпати». Адже заробляємо кошти у Трускавці, а вкладаємо у Волю Якубову.

Посеред одного з озер облаштували «Острів кохання». Зробили благоустрій, відкрили там буфет. На ставку навпроти ресторану зі списаних військових понтонів будуємо причал, до якого пришвартувалася козацька чайка. На цьому кораблі будемо приймати гостей, проводити концерти, надіємося демонструвати вистави за участю акторів муздрамтеатру ім. Ю.Дрогобича.

На свято Покрови Пресвятої Богородиці плануємо освятити капличку. Вона дуже оригінальна. Вівтар і образи робляться за проектом відомого львівського художника Ореста Скопа.

Також хочу нагадати, що село Воля Якубова є батьківщиною нашого національного героя Андрія Мельника. На жаль, історія склалася так, що ця постать була призабута. У радянський період усе село занесли до категорії неперспективних, хотіли його ліквідувати і приєднати до сусіднього. Якось під час спілкування із сільським головою Волі Якубової у нас виникла ідея зробити у селі музей Андрія Мельника. Для цього придбали хату, яка відповідає архітектурі тих часів. Хочемо відродити історичну пам’ять про цю видатну особу.

- Леве Ярославовичу, давайте змінимо тему розмови і перейдемо до іншої площини – політичної. Сьогодні ви очолюєте виборчий штаб партії ВО «Батьківщина» у Трускавці. Чому обрали саме цю політичну силу?

- Від знайомих іноді доводиться чути таку фразу: я політикою не цікавлюся, я займаюся бізнесом. Вважаю, що це неправильно. Без політики бізнес не може бути успішним, як і вся економіка України.

Я бачив багато політичних партій, у кількох з них перебував, бо так складалися обставини. Від 2012 року я член партії ВО «Батьківщина». Добре знайомий з ідеологією цієї політичної сили, вона мені є близькою. Адже «Батьківщина» – одна з найбільш соціально орієнтованих партій, яка прагне щось зробити для простих людей, а не олігархів.

Голова ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко – це сьогодні практично найсильніший лідер із тих, які є в нашій державі, і яка реально прагне щось змінити. На жаль, політичні конкуренти її сильно скомпрометували. Як стало відомо на судовому процесі над американським політтехнологом Полом Манафортом, Віктор Янукович платив йому величезні кошти за окремий напрям роботи – дискредитацію Юлії Тимошенко як його основного конкурента на виборах. На жаль, і дотепер багато хто вірить цьому компромату. Та насправді Юлія Володимирівна – надзвичайно розумний, успішний, патріотичний політик, який здатний вивести Україну на те місце у світі, якого вона справді гідна.

У виборчій програмі «Батьківщини» – зниження вдвічі тарифів на газопостачання, відтермінування запровадження ринку землі. Останнє є дуже важливим, адже вже зараз потужні агрохолдинги, що належать олігархам, беруть в оренду розпайовані землі селян і нещадно їх експлуатують, вирощуючи там ріпак, соняшник… Якщо зараз, без відповідної підготовки, запровадити ринок землі сільськогосподарського призначення, то її і скуплять олігархічні клани, а малі й середні фермерські господарства, прості селяни, які займаються рослинництвом чи тваринництвом, просто занепадуть. Саме тому партія «Батьківщина» і її лідер Юлія Тимошенко наполягають: сьогодні ще зарано ставити це питання, доки не стануть на ноги малі і середні фермерські господарства. Приклад маємо поруч – у Польщі, де велика кількість фермерів. Там люди мають змогу працювати, заробляти і добре жити.

Ще одне важливе питання, на яке звертає увагу ВО «Батьківщина», це недолуга медична реформа, запроваджена Міністерством охорони здоров’я на чолі з Уляною Супрун. Бо те, що зараз відбувається, не має нічого спільного з реформою медицини. Це фактично інструмент для зменшення кількості населення в Україні, щоб менше бюджетних коштів витрачати на народ, легше прибрати до рук землі, простіше проводити вибори…

Наведу приклад. За час так званої медреформи в Україні вже ліквідовано 1633 ФАПи і 500 лікарень, без роботи залишилося 32 тисячі медпрацівників, 70 тисяч лікарів виїхали за кордон. Рівень смертності в Україні зріс у кілька разів і становить 250 тисяч людей на рік, перевищуючи народжуваність вдвічі! Та що говорити, коли зараз навіть «швидку допомогу» викликати проблематично, оскільки після так званої оптимізації вона тепер виїздить далеко не до всіх, хто цього потребує.

Треба негайно щось змінювати, і такі зміни пропонує Юлія Тимошенко та її політична сила. Тому я підтримую і закликаю всіх підтримати на парламентських виборах ВО «Батьківщина». Не варто голосувати за маловідомі партії, що не мають шансів здолати прохідний бар’єр. Краще віддати голос за «Батьківщину», яка однозначно буде в новообраній Верховній Раді.

Розмовляли Ярослав Грицик і Йосип Фиштик, газета «Галицька Зоря»

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