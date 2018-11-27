Лев Грицак визнаний автором року в номінації «Повернення до героїчного минулого»

Традиційно наприкінці року Дрогобицьке регіональне радіо «Франкова земля» підводить підсумки «Людина року», визначаючи ті постаті, котрі вносять свою вагому лепту в обличчя Франкового краю, творять історію Дрогобиччини, працюють на державотворчій і суспільно-громадській ниві.

Генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати», двічі міський голова Трускавця (2002-2010) Лев Грицак не вперше стає номінантом та лауреатом нагород «Франкової землі». Цьогоріч він здобув перемогу як автор року в номінації «Повернення до героїчного минулого». Цикл радіопередач «Село Андрія Мельника Воля Якубова» наближує радіослухачам героїчні сторінки української визвольної боротьби середини ХХ століття, розкриває величну постать нашого земляка – уродженця села Воля Якубова на Дрогобиччині, Провідника Організації Українських Націоналістів Андрія Мельника.

Як зазначив Лев Грицак, в наступному 2019 році він і надалі популяризуватиме край Андрія Мельника та історичну спадщину краю, вже є конкретні задуми як це краще зробити. Зокрема, планується проведення екскурсій до Волі Якубової, завершення спорудження кімнати-музею Андрія Мельника, реконструкція історичної спадщини України козацької доби, спорудження сторожової вежі та інше.

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