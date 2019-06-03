Лев Грицак: «Я зрозумів, що Юлія Тимошенко щиро хоче змінити життя українців на краще і знає як це зробити»

Інформація про те, що Лев Грицак очолив Трускавецьку міську організацію партії «Батьківщина», появилася в мережі Інтернет минулої п’ятниці, 31 травня. В цей день було опубліковано заяву ТМО ПП «ВО «Батьківщина», підписану не Русланом Крамаром, а Левом Грицаком (з поміткою «в.о. голови»). Як це зазвичай буває, кадрові зміни породжують плітки.

Щоб їх спростувати, сьогодні спілкуємося з Левом Ярославовичем. Метою цього інтерв’ю є розставити крапки над «і» відносно того, чому трускавецьку «Батьківщину» очолив саме він, і чи зміна партійного керівництва пройшла мирно, чи може мали місце якісь інтриги, як про це дехто пліткує.

- Леве Ярославовичу, минулого тижня Ви стали очільником Трускавецької міської організації партії «Батьківщина». Пішли чутки, що Ви усунули з цієї посади багаторічного очільника трускавецької «Батьківщини» Руслана Крамара…

- Руслан Ярославович Крамар 18 років очолював трускавецький осередок партії «Батьківщина» і зробив багато добрих справ як для партії, так і для людей нашого міста. На жаль, не склалися у нього добрі відносини з сьогоднішнім міським головою Андрієм Кульчинським, якого «Батьківщина» підтримала на виборах міського голови. Той навіть сказав, що «помножить на нуль» «Батьківщину».

Міський голова розвалив роботу комунального підприємства «Трускавецьтепло», яке очолював Руслан Крамар. В свій час це підприємство відіграло позитивну роль у переході нашого міста на автономне (індивідуальне) опалення. Та й чимало інших добрих справ для міста було зроблено цим комунальним підприємством – можна згадати і утримання дитячого та спортивного майданчиків на вул. Довженка, і перевезення пільгових категорій трускавчан на маршруті №3, і багато іншого. Але в останній рік підприємство переживало не найкращі часи, адже міський голова почав робити все для того, щоб довести «Трускавецьтепло» до банкрутства.

Тепер Руслана Ярославовича запросили на іншу роботу, в інше місто. Після тривалих консультацій ми з ним прийшли до рішення, що на якийсь час роботу міського осередку партії очолю я. Обласна партійна організація підтримала наше рішення.

Ми обидва допускаємо, що через деякий час може знову статися зворотна ротація. У Руслана Ярославовича великий позитивний досвід керівництва парторганізацією, він креативний керівник і я хотів би, щоби його потенціал ще попрацював на Трускавець.

- Чому Ви вирішили взяти на себе ще одну нелегку ношу – політичну? Займаючи активну громадську позицію, Ви маєте чимало опонентів, які, імовірно, будуть ще дужче Вас очорнювати.

- Політичні партії у всіх країнах світу відіграють важливу роль у політичній системі і житті країни. Політична система України активно формується. Маємо чи не найбільше у світі політичних партій, партій-«одноденок», партій, що міняють вивіски-назви під різні обставини. А є ідейні партії, котрі пройшли випробування часом і їх можна назвати історичними. Таких партій значно менше.

Мені доводилося за життя бути у кількох партіях, так складалися обставини. Але в цьому окрім негативу, який вбачають певні аналітики, є і позитив. Позитив у пізнанні, порівнянні.

У партію «Батьківщина» я вступив у 2002 році зі щирих міркувань. Непорозуміння, які деколи трапляються у нашому житті, на деякий час відлучили мене від цієї політичної сили. Коли президентом став В. Янукович, і була створена Партія регіонів, то ніхто не міг собі уявити, що під її прикриттям будуть зроблені такі страшні речі. Я і мої колеги по трускавецькому осередку щиро віддавалися роботі на благо мешканців Трускавця і зробили добра чи не більше, ніж інші.

А потім в Києві відбулися побиття студентів, загибель людей. Мої опоненти звинувачують і мене в цьому. Я ж один з перших, хто осудив центральне керівництво партії і розпустив трускавецький осередок ПР.

На щастя, не всі політики у житті керуються меркантильними інтересами. Мене зрозуміли. А я зрозумів, що Юлія Тимошенко щиро хоче змінити життя українців на краще і знає як це зробити. Моє особисте спілкування з нею при її приїзді до Трускавця переконало мене в цьому.

На жаль, шквал передвиборчого бруду дезорієнтував багатьох людей, які повірили фальсифікаціям. Тому я хочу спробувати своєю політичною діяльністю донести до людей позицію однієї з найбільш прогресивних партій в Україні – «Батьківщини». Це для блага людей.

А щодо бруду, який, безумовно, буде, то я вже навчився не сприймати його серцем. Світ так побудований, що є біле і чорне, добро і зло.

- Як Ви відноситеся до нового президента України Володимира Зеленського?

- Позитивно. Мені здається, що він щиро хоче змінити країну на краще. Йому створюють неймовірні перешкоди, але він сильний, наполегливий і розумний.

Вчора я дізнався, що дітей наш новий президент хрестив у церкві Київського патріархату. Нехай Бог йому допомагає. Надіюсь, що і «Батьківщина» допомагатиме.

- Які у Вас плани по роботі трускавецького осередку партії?

- Головне – займати активну позицію з питань, пов’язаних з покращенням життя мешканців Трускавця.

Пріоритетними у стратегічних питаннях будуть супроводження проектів збереження родовищ мінеральних вод курорту.

Будемо працювати над питанням покращення водопостачання і водовідведення Трускавця.

Підніматимемо питання виконання керівництвом міста Генерального плану розвитку міста Трускавця, у якому розроблені і прописані науковцями з участю депутатів минулих скликань стратегічні питання для курорту, що є запорукою його успішного існування та розвитку.

Хочемо співпрацювати з іншими політичними партіями, які є в нашому місті, для блага міста-курорту і трускавчан.

Хочемо активізувати роботу членів міського осередку партії у громадській і волонтерській роботі, залучити нових членів партії, особливо молодь, пропагувати здоровий спосіб життя, любов до свого міста і України.

Символічно, що сьогодні оглядаючи кабінет, де планується проводити партійну роботу, я побачив перехідну чашу «Кращий благодійник року» («Чаша св. Миколая»), яку вручав мені багато років поспіль отець-декан Петро Івасівка і яка знаходиться без руху в ГКК «Карпати» вже багато років. Надіюся, що відновимо позитивний потенціал цієї чаші.

- Дякую за спілкування.

- Дякую Вам.

Спілкувався Володимир Ключак

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