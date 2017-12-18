Лев Грицак здобув перемогу у номінації «Автор року»

Дрогобицьке регіональне радіо «Франкова земля» організувало конкурс «Автори року «Франкова земля»-2017». Головою оргкомітету конкурсу став головний редактор радіо «Франкова земля», Заслужений діяч мистецтв України, віце-президент Дому Європи в Києві Йосип Фиштик. У номінації «Герой радіопубліцистичних творів» перемогу здобув трускавчанин Лев Грицак (генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати»), отримавши почесний титул «Автора року». Як стверджують організатори конкурсу, Лев Грицак здобув перемогу у рейтинговому опитуванні, в якому взяло участь понад півтори тисячі респондентів.
Церемонія нагородження лауреатів відбулася 19 грудня 2017 р.
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