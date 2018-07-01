Лева Грицака нагороджено орденом князя Володимира

Орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого Української Православної Церкви Київського Патріархату нагороджено генерального директора Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лева Грицака. Нагороду лауреату особисто вручив єпископ Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП Владика Яків. Чин нагородження відбувся 1 липня під час церемонії святкувань 25-ліття ГКК «Карпати».

Орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого нагороджують як духовних, так і світських осіб. УПЦ КП вручає цю високу відзнаку за особистий внесок у справі відродження української держави і духовності, піднесення ролі Української Церкви в житті суспільства і держави.

1 липня керівник «Карпат» Лев Грицак отримав також багато інших нагород – грамот, подяк та пам’ятних подарунків. Серед них – грамота від правлячого архієрея Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ єпископа Ярослава Приріза, грамота від народного депутата України Сергія Євтушка, картини з зображенням «Карпат» та Львова від голови ЛОО партії «Батьківщина» Михайла Цимбалюка, колишнього голови Львівської ОДА та екс-віце-прем`єр-міністра України Михайла Гладія, килим з вибитим зображенням Лева Грицака від Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» (голова Ельмар Мамедов) та інші.

З ювілеєм керівника та колектив ГКК «Карпати» прийшли привітати багато поважних осіб – Герой України Володимир Козявкін, міський голова Трускавця 1992-2002 рр. Богдан Матолич, голова Дрогобицької районної ради Михайло Сікора, заступник голови Дрогобицької РДА Іван Мізерник, керівники більшості великих санаторно-курортних закладів Трускавця, гості з Києва, Львова та з-за кордону, представники духовенства різних християнських конфесій.

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