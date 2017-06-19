Лева Грицака нагороджено орденом святого Архистратига Михаїла

Генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати», міський голова Трускавця 2002-2010 років, Заслужений лікар України Лев Грицак нагороджений орденом Архистратига Михаїла Української Православної Церкви Київського патріархату. Орденом його нагороджено «за заслуги відродження духовності в Україні». Відповідний Указ видав архієпископ Дрогобицько-Самбірський УПЦ КП Яків.

Це далеко не перша нагорода Лева Грицака. Нагадаємо, що він є лауреатом Державної премії України з архітектури та будівництва (колективна відзнака), Золотого Хреста «За заслуги» Республіки Польща, численних нагород від громадських організацій та церков. Так, зокрема, кожна конфесія у Трускавці могла розраховувати на підтримку Лева Ярославовича не лише тоді, коли він був міським головою, а й після того, як він повернувся на посаду керівника рідних «Карпат».

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