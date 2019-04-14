Лікувальні води «Христина» та «Мирослава» – вже в бюветі ГКК «Карпати»

By  | 23.05.2019 | Filed under: Новини

Віднедавна у власному бюветі мінеральних вод готельно-курортного комплексу «Карпати» (м. Трускавець) пацієнти мають можливість споживати нові лікувальні води «Христина» та «Мирослава». Перша вода має мінералізацію 10 г/л, друга – 5 г/л, отже нові води за своїм хімічним складом та лікувальними ефектами дещо подібні до добре відомих “Софії” та “Марії”.

Два тижні тому науковець Ігор Попович ознайомлював медиків та всіх зацікавлених з результатами наукових досліджень нових лікувальних вод.

Також в бюветі «Карпат» щораз популярнішою стає цілюща “Нафтуся” з Помірецького родовища (інша назва “Нафтуся” №2), свердловина 121-РГ. Високий лікувальний ефект цієї води відзначають як пацієнти, так і лікарі.

Нагадаємо, що ще в 1930-х роках Помірецька «Нафтуся» ефективно застосовувалася в лікувальних цілях, проте в радянський період Помірки були занедбані, а «Нафтуся» №2 забута. Як бачимо, прийшов час відновлювати давню славу та велич Трускавця як бальнеологічного курорту з багатьма цілющими джерелами.

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