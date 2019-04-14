Лікування захворювань опорно-рухового апарату

Проблеми з суглобами, хребтом, менісками, зв`язками, поставою? Турбує остеохондроз чи защемило нерв? Можливо, варто завітати на консультацію до лікаря-спеціаліста, здійснити обстеження та допомогти своїй опорно-руховій системі та всьому організмові?

Про це сьогодні спілкуємося з лікарем-ортопедом, керівником відділення відновного лікування лікувально-діагностичного центру Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Андрієм Ігоровичем Здрілем.

- Пане Андрію, які захворювання опорно-рухової системи завдають найбільше страждань людям?

- Захворювання опорно-рухового апарату – це фактично плата за наше прямоходіння. Найбільше страждають колінні суглоби, на які йде все осьове навантаження, та плечові суглоби, котрі є найбільш рухливими.

Колінний суглоб – це взагалі дуже складне утворення, де є багато допоміжних елементів (меніски, сумки, зв’язки), і кожна ця структура може мати якісь проблеми. Так само, як і в спині, в колінних суглобах проходять вікові зміни: зношення хряща, зношення його структури, що з часом призводить до того, що суглоб погано функціонує через неповну амортизацію. Також відбувається деформація колінних суглобів.

Кожне навантаження дає свій вплив на суглоби. Найчастіше це артроз, артрит, запалення сумок суглоба, розтягнення або деформація зв’язку чи зв’язкового апарату, деформуючі зміни кісток, які утворюють суглоб.

- Чи можна ці захворювання вилікувати остаточно раз і назавжди, чи з цим прийдеться жити?

- Процес деформації проходить постійно, тому неправильно буде сказати, що названих мною вище захворювань можна позбутися раз і назавжди. Завдання людини – постійно підтримувати свої коліна, свої суглоби, свій хребет та весь опорно-руховий апарат у відповідному стані, щоб хоча б на якомусь етапі зупинити ці зміни, не давати суглобу деформуватися дальше.

- Які перші тривожні симптоми чи зміни в опорно-руховій системі свідчать про те, що потрібно негайно звернутися до лікаря?

- Хвороба прогресує поступово, у випадку опорно-рухового апарату не можемо говорити про різкість, як це є при травмі. Поступово, днем за днем, рік за роком проходять певні процеси – на жаль, в сторону погіршення. Якщо є різкі зміни чи болі, то причиною могли бути різкі рухи або травми, довге навантаження чи банальне переохолодження. Отоді йде різка симптоматика, гострий процес.

Часто, коли люди приїжджають на курорт, то вважається, що кожен хронічний процес лікується через стадію загострення. Тобто, хронічний переводиться в гострий, і вже тоді лікується, покращується стан.

Ще хочу наголосити на тому, що весь опорно-руховий апарат є зв’язаний між собою – від склепіння стопи і до суглобу, який з`єднує атлант з потиличною кісткою. Тому завжди має бути комплексний підхід до обстеження та лікування.

Щодо симптомів, на які варто звернути увагу і якими не слід нехтувати – це поява ниючих болів, поява болів після навантаження, тривалої ходьби, підняття вгору, коли важко ходити по сходах, важкість, обмеження руху – цей набір є стандартним для всіх людей.

- Якою має бути профілактика захворювань опорно-рухової системи організму?

- Все починається від способу життя. Треба слідкувати за індексом маси тіла, адже кожен зайвий кілограм – це навантаження на суглоби (міжхребцеві, колінні, кульшові).

Не треба починати лікуватися, коли процес запущений, в ідеалі треба слідкувати за цим з молодих років.

Дуже важливо знайти баланс між рухом і спокоєм. Не можна заставляти непідготовлених людей бігати кроси, але, з іншої сторони, на суглоби мають бути певні навантаження. Якщо є можливість і хороша погода, то на роботу краще прогулятися пішки. Дуже добрим для суглобів є плавання, бо коли людина пливе, то м`язи і суглоби працюють, а осьове навантаження утримує вода.

Так що починати потрібно з контролю маси тіла, дивитися за обміном речовин, за своїм харчуванням, за способом життя, тоді суглоби прослужать довше.

- Що найбільше шкодить суглобам в плані харчування?

- Незбалансована дієта. Однозначно завдає шкоди смажене, пересолене, гостре, алкоголь. Алкоголь взагалі шкодить і на обмін речовин, і на судини (щоб до суглоба доходило нормальне кровопостачання, потрібні здорові судини). Словом, має бути збалансоване харчування без фаст-фудів та шкідливої їжі.

- Чи піддається лікуванню остеохондроз чи остеопороз?

- Це різні речі. Остеопороз – це порушення щільності кісткової тканини. При цьому захворюванні необхідне комплексне лікування, починаючи з дієти. В цьому випадку дієту потрібно підбирати дуже серйозно, щоб в організм поступала необхідна кількість кальцію, вітаміну D3, дивитися, як працюють наднирники, який гормональний фон.

А от термін «остеохондроз» в нас дуже часто трактується неправильно. Це є не захворювання, а вікові зміни міжхребцевих дисків. З віком диск втрачає свою еластичність, компенсуючи це міцністю. Тобто, страждає амортизаційна функція диску, але він стає міцнішим. Сам по собі остеохондроз біль не викликає, причиною болю можуть бути рефлекторні подразнення нерва, запальний процес, блокада суглоба.

Остеохондроз починається змолоду, вікові зміни в дисках йдуть і йдуть поступово, причому в кожного з нас в більшій чи меншій мірі. Знову ж таки, це залежить від способу життя. Достатньо декілька разів неправильно щось підняти важке, а найгірше, коли підняти і різко кинути. Це найгірше для спини.

На жаль, в нас дуже мало людей займається фізичною культурою. Не спортом як таким, а власне фізкультурою. Раніше в дитячих садочках, школах була ранкова зарядка, а зараз на це не звертають уваги. Насправді банальна зарядка робить досить багато для підтримання м’язового корсету. Це в першу чергу м`язи преса (дуже важливі для спини – навіть важливіші від паравертебральних мязів), косі м`язи живота і міжхребцеві м`язи. Коли м`язи в хорошому тонусі, тоді на хребет йде менше навантаження, і зміни в дисках (так званий остеохондроз) будуть відбуватися значно повільніше.

- В чому ефективність масажу для опорно-рухової системи і чи може домашній масаж від дружини замінити лікувальний масаж від спеціаліста?

- М`язи складають до 40% маси тіла, а люди дуже часто легковажать ними. Масаж – це в основному розслаблення м`язів і покращення їхнього кровопостачання, щоб вони були в хорошому тонусі.

М`язи і суглоби дуже пов’язані між собою, я б сказав взаємопов’язані. В мануальній терапії робиться спочатку масаж, а потім певними маніпуляціями відновлюється рухливість заблокованих суглобів. Блокада – це коли обмежується рух суглоба (в великих суглобах це стається рідко, а от в дрібних суглобах це дуже поширене явище, особливо в міжхребцевих суглобах). І лікар певними маніпуляціями відновлює цю рухливість.

Всі стреси, навантаження спазмують м`язи, а це в результаті призводить до обмеження руху в суглобах. І запускається таке порочне коло.

Якщо вдома хтось робить масаж, то гірше не зробить, але це просто релаксуючий масаж. Для того, щоб робити хороший лікувальний масаж, потрібно мати певні навики, певний стаж. Це різні речі – релаксуючий масаж та лікувальний.

Треба мати підготовлену кушетку, бо хороший масаж – це важка робота. В непідготовлених умовах просто неможливо працювати максимально якісно.

По-друге, масаж треба робити курсом. Відпочивальники часто кажуть, що вдома не мають часу, а тут, на відпочинку, вони концентруються на тому, щоб пройти курс лікування. Масаж хіба на перший погляд здається таким простим, насправді там є свої принципи, м`яз має запам’ятати певний об’єм руху, певний напрям руху.

- Якою є спеціалізація відділення відновного лікування в ГКК «Карпати»?

- У відділенні відновного лікування ми займаємося лікування суглобів між хребцями, про які дуже часто забувають. Вони маленькі, але мають таку саму будову та функції, як і великі суглоби. А оскільки потрібен комплексний підхід, то ми стараємось комплексно діяти і на інші суглоби, в тому числі великі – колінні, плечові, кульшові.

Щодо діагностики, то в нас є вироблений ефективний алгоритм консультації, коли спочатку слухаємо скарги людини, збираємо анамнез (з чого все почалося), потім йде повний огляд постави, і тоді посегментний огляд рухливості суглобів. Працюють в нас лікарі-ортопеди, травматологи, масажисти, є кілька кабінетів з новою медапаратурою.

На жаль, часто люди приїжджають до Трускавця на невеликий період часу (тиждень чи десять днів), і ми можемо зробити діагностику і хіба що запустити процес, бо часу для повного пакету процедур явно замало. Але навіть в такому випадку людина все ж отримує чітке та конкретне скерування в якому напрямку їй потрібно рухатися. Звичайно, набагато краще, коли відпочивальник приїжджає хоча б на три тижні, тоді терапія дає очевидні результати.

З процедур у нас користується попитом ручний масаж (в нас є хороші масажисти з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи). Багато людей приїжджає повторно, вже знаючи чого їм треба і до якого саме лікаря та масажиста вони підуть.

Крім того, в нас є ударно-хвильова терапія – це лікування так званих ентезопатій (епікондиліти, п’яткові шпори) з застосуванням локальної точкової дії.

Маємо новий хороший лазер для проведення лазеротерапії для лікування бурситів та хронічного захворювання суглобів.

І вже третій рік використовуємо плазмотерапію. Це єдина процедура для відновлення тканин суглоба. Якщо пояснювати популярно, то принцип її є таким: в людини береться кров, відділяється плазма, яку певний час збагачують факторами росту, а ті в свою чергу запускають процеси відновлення. Тобто, організм «вважає», що можна жити і з такими суглобами, а ми все-таки заставляємо його над своїми суглобами попрацювати. Бо буває так, що організм, як і людина, не хоче над собою працювати.

Плазмотерапія не робиться за один раз, потрібні певні проміжки між сеансами, в ідеалі це від 3 до 5 днів. Повний курс плазмотерапії – три процедури. В неї дуже мало протипоказів, зате в кожного в більшій чи меншій мірі є результат (орієнтовно через місяць часу). Я стверджую це цілком відповідально, і доказом ефективності плазмотерапії є задоволення результатом самих пацієнтів, котрі пройшли цю процедуру.

Особливо плазмотерапія популярна в наших відпочивальників з Польщі, адже в них вона дорожча в 3-4 рази.

Якщо підсумувати, то нашими «фішками» є мануальна терапія, яку застосовують для відновлення рухливості суглобів хребта, лазеротерапія, ударно-хвильова терапія та плазмотерапія із застосуванням якісних італійських пробірок. До кожного пацієнта стараємось знайти індивідуальний підхід, що є надзвичайно важливим і для правильної діагностики, і для ефективного лікування.

Відділення відновного лікування ГКК «Карпати» працює щодня, записатися на прийом можна за тел. 097-731-09-38 або 03247-62-841.

Наша адреса – м. Трускавець, вул. Карпатська, 2, готельно-курортний комплекс «Карпати», лікувально-діагностичний центр, відділення відновного лікування (ІІ та ІІІ поверхи).

Спілкувався Володимир Ключак

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