Лірика та пародія

5 вересня в URBAN-бібліотеці Трускавця відбулася надзвичайно тепла зустріч із поетами – переможцями у цьогорічному літературному конкурсі «Лицар Карпат», що відбувся наприкінці серпня в Мукачевому. Роксолана Жаркова, переможниця конкурсу в номінації «Краща поетична добірка», читала власну поезію, яку вона називає «письмом». Своїми творами поетеса творить дуже унікальний, образний і не подібний ні на кого власний світ. Власне її образи і принесли перемогу у цьогорічному конкурсі.

А от творчість Івана Гентоша, що здобув друге місце у конкурсі, дуже всіх розвеселила. Це не просто поезія, а віршована пародія. У пана Івана написані пародії практично на поезію всіх сучасних поетів України, як дуже відомих та зіркових, так і маловідомих. І як зізнався пародист, ще його ніхто не побив, бо це не злісна сатира чи висміювання, а дружнє з гумором, але дуже влучне перекручування авторських творів.

Було цікаво слухати, як Василь Кузан (він же і організатор та керівник конкурсу «Лицар Карпат») читав власну поезію, а Іван Гентош одразу на цю поезію читав пародію. А от на поезію Роксолани Жаркової ще не встиг написати.

Таке спілкування створило дуже легку атмосферу, яка непомітно перейшла з офіційної частину в неформальну – фотосесію, автограф-сесію і, вже традиційно, розмову за кавою.

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки

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