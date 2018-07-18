Літературна стежина Василя Барки в Трускавецькій бібліотеці

By  | 19.07.2018 | Filed under: Новини

/До 110 річниці від дня народження українського письменника/

До відзначення роковин Василя Барки в читальній залі Трускавецької міської бібліотеки 18 липня відбувся усний журнал «Літературна стежина Василя Барки». Гортаючи «сторінки» журналу, ми доторкнулись до світу дум і творчості цього великого письменника, великого Українця!

Безперечно, творчість Василя Барки належить до елітної культури. Її варто осягати поступово, невеликими дозами, як читається, наприклад, Біблія. Світло від неї неодмінно розливатиметься в нашій свідомості і довкола, непомітно зцілюючи душі. Велику роль у самовідкритті зіграла віра. Вона допомогла йому не лише вижити, а й відродитися. І про це свідчить уся його творчість.

Василь Барка – літописець українського горя, і ми не сумніваємось: багато українців і українок вже прочитали його геніальний твір «Жовтий князь». Виставка-присвята «Романтик серцем – реаліст думкою» відкрила багато цікавого і невідомого нашим користувачам. Бесіду «Письменник діаспори» підготувала працівник читальної зали Віра Заяць, а огляд літератури «Художні твори як «свідки» історії Василя Барки» провела бібліограф Ярослава Волчанська.

На екрані демонструвався уривок з фільму Олеся Янчука «Голод 33», знятого за мотивами роману «Жовтий князь». Цікавою сторінкою усного журналу став літературний монтаж, на якому ведучі і відвідувачі читали уривки з творів письменника і жваво обговорювали один з найвідоміших його творів «Жовтий князь», в якому письменник показав на весь світ одну з найжахливіших трагедій українського народу – Голодомор.

Великий цінитель рідного українського слова довів, що там, де є могутній, гідний свого ймення українець, там є з ним і ненька-Україна.

Отож, слава Барці, слава тим, хто Барку читає і розуміє!

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар читальної зали Трускавецької ЦБ

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