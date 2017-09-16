Літературна зустріч в бібліотеці

20 вересня в читальній залі центральної бібліотеки м. Трускавця (вул. Дрогобицька, 12) відбулась зустріч з лауреатом обласного конкурсу читців Ярославом Григоровичем Дашком. Пан Ярослав декламував вірші Тараса Шевченка, Івана Франка, Володимира Сосюри. Аудиторія ще раз переконалась в тому, як ці вірші перекликаються з подіями сьогодення. Всіх зворушила власна патріотична поезія Ярослава Григоровича. Він поділився спогадами зі свого дитинства, заспівав пісні, які ще маленьким хлопчиком почув з уст повстанців. Присутні підхопили пісні «Лента за лентою», «Ой у лузі червона калина». Свої вірші також прочитав трускавецький поет В`ячеслав Умнов.

Ірина Вахнич, провідний методист Трускавецької ЦБ

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