Літературна зустріч

25 червня в центральній бібліотеці м. Трускавця відбулася презентація історичної драми в віршах «Сповідь Мазепи» і «Заповіт Мазепи» Віктора Федора-Шулежка. Це сьома книжка автора, лауреата міжнародної літературної премії імені Сергія Прокоф`єва .В ній поет на базі історичної правди піднесеною, поетичною мовою відтворив образ великого патріота – гетьмана України Івана Мазепи, його самовіддану боротьбу за незалежність і державність своєї Вітчизни.

Присутні мали змогу почути уривки історичної драми, які зачитував сам автор. Наприкінці пан Віктор подарував презентовану книгу бібліотеці і познайомив з уривком нової книги, яку почав писати, перебуваючи на відпочинку в Східниці.

Підготувала Галина Грицило, зав. відділом обслуговування Трускавецької ЦБС

Також читайте