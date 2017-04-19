Літературний клуб «Pro Patria!» відкриває нові таланти Франкового краю

Як інформує Дрогобицьке регіональне Інтернет-телебачення, у неділю, 23 квітня, в Дрогобицькому Народному домі відбулося чергове засідання літературного клубу «Pro Patria!». У невимушеній атмосфері та жваво спілкуючись свої поезії декламували митці Франкового краю. Поряд зі знаними поетами Степаном Якимом та Ярославом Бігуняком свої творчі здобутки продемонстрували молоді «зірочки» поетичного слова Руслана Дудич, Христина Токар, Ігор Іванко. Їх вірші, глибина думки, довершеність слова вразила всіх присутніх. Як висловився незмінний організатор цих творчих зустрічей Юрій Федчак, «ось з таких перлинок і створюються справжнє намисто української культури».

Трускавецький вісник

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