Літні забави

З глибини віків до нас прийшло одне з найдавніших літніх свят Івана Купала, коли відбувається єднання людини та природи. В цей день сили землі, води, сонця посилають нам живильний заряд міцності та здоров’я на весь рік.

Здавна ведеться такий звичай – вранці дівчата вмивалися купальською росою та йшли у ліс, в поле і збирали дванадцять трав, що обов’язково символізують кохання та є оберегами від всього злого. З тих трав плели віночки, співаючи і танцюючи водили хороводи.

Невелику реконструкцію цього свята було проведено 5 липня в URBAN-бібліотеці Трускавця. Дівчатка разом із бібліотекарем Любою Кіско спочатку пішли на галявину біля колишнього ПК «Мир», там назбирали багато трав, квітів і принесли їх в сад біля бібліотеки. З допомогою бібліотекарів та старших відвідувачів бібліотеки діти вчилися в’язати віночки. А пов’язавши віночки, під музику, що лунала з колонок на всю вулицю, купальський хоровод затанцювали Лучишин Анна, Костюк Євгенія та Олександра, Лукевич Лілія, Цехмейстер Вероніка, Фіголь Теттяна, Нанівська Дана, Вернієвська Катерина. Були на святі і хлопчики Куць Іван, Спринський Назар та Мінчак Віктор. А на завершення свята дітей чекав солодкий стіл та декламування Анею Лучишин віршів про маму.

Любов Кіско, бібліотекар URBAN-бібліотеки м. Трускавця

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