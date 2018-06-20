Літо-2018: де зупинитися та поїсти у Трускавці

/Топ-10 найцікавіших закладів: ресторани, кав`ярні, готелі, які вибрали гості Трускавця. Поради, які полегшать перебування туристів на курорті Трускавець/

Літо – пора відпусток. Збираючись в подорож, потрібно ретельно її спланувати.

Трускавець – ідеальне місце для відпочинку, курортна столиця України. Наш курорт – це не лише жива вода Нафтуся та чисте повітря, але й … кохання і гарантований добрий настрій.

Кожен подорожуючий стикається з проблемами вже при в`їзді в Трускавець: де помити машину, де зробити шиномонтаж і де просто відпочити.

Транзит-кафе «Брати» – два кілометри від Трускавця, с. Солець. Автомийка та шиномонтаж. Є можливість зупинитися, привести в порядок авто, випити філіжанку кави та перекусити. Добрий бограч і запечений оселедець. Тут можна похарчувати групу навіть з 50 осіб на літній терасі. Тел. 063-359-66-88.

Бістро «Gusto». Свіжа натуральна їжа. Бізнес-ланч: доступна ціна та хороша якість. Адреса: Трускавець, вул. Стебницька, 27 (поруч з ринком і магазином «АТБ»). Тел. 067-842-30-72.

Кав`ярня «Шоколад». Великий вибір випічки та добра кава. М. Трускавець, вул. Суховоля, 9 (нижче санаторію «Весна»). Тел. 093-216-14-70.

Пекарня «Братрура». Завжди в наявності свіжі хлібобулочні вироби. М. Трускавець, вул. Стебницька (навпроти церкви св. Миколая).

Ресторан «Бойківська світлиця» та кафе «Шинок». Тут можна легко нагодувати групу з 50 осіб. Смачна та різноманітна місцева кухня та родинний обід. Дуже подобається польським туристам. М. Трускавець, вул. Мазепи, 23-А (неподалік авто заправки «WOG»). Тел. 067-923-41-02.

Саме ці заклади користуються найбільшою популярністю серед туристів-мандрівників. Їх найчастіше відвідують туристичні оператори, які привозять в Трускавець транзитні групи.

У Трускавці можна не лише перекусити, але й зупинитися на ніч. Нижче подаємо перелік хоча б кількох закладів.

Готель-піцерія «Дворик Лева». Українська та середземноморська кухня. Добра піца. М. Трускавець, вул. Різняка-Макомацького, 2 (район залізничного вокзалу). Тел. 067-320-53-88.

Готель «Трускавець 365». Добра кухня, шведський стіл, доступна ціна та привітний персонал. Досвід співпраці з туристичними групами. М. Трускавець, вул. Дрогобицька. Тел. 067-314-63-80.

Мережа готелів «Набі», «Хеллі», «Сані» (м. Трускавець, вул. Шевченка, 7). Тел. (03247) 6-96-00. В цих готелях затишно та комфортно, доступ до Wi-Fi, хороша співпраця з туристичними групами.

Вілла «Моцарт» та ресторан-тераса «Шухляда». Розміщені на головній вулиці Трускавця (давня Здройова). Колишня вілла «Софія» в стилі «модерн», збудована в 1898 р., споруджена з європейським комфортом, є справжньою оздобою курорту. Неймовірна і смачна кухня, відкрита літня тераса, добра музика і привітний персонал. М. Трускавець, вул. Бандери, 13. Тел. 068-754-83-83, (03247) 1-13-08.

Вілла «Моцарт» зберігає багато таємниць. Навіть існує легенда про історію кохання. Старожили Трускавця стверджують, що колись молодий офіцер побачив у вікні вілли чарівну красуню. Він і незчувся, як потрапив у тенета кохання))). По сьогоднішній день один з балконів цієї вілли називають «балконом закоханих». Постоявши на терасі навпроти цього балкону, ви також можете відчути щось подібне на кохання. На фасаді будинку є два знаки – літери ZP та MP. Вони мають магічну силу. Варто вам доторкнутися до однієї з цих літер і загадати бажання (але воно повинно бути нематеріальне), як до вас прибуде життєдайна сила. Курортники стверджують, що в цьому вина живої води Нафтусі і … кохання.

Наше місто-курорт надихає на глибокі та світлі переживання. Освіжіть ваші почуття! Трускавець відкриє для вас неповторний світ курортного містечка.

Запрошуємо на літній відпочинок в Трускавець!

Підготував Віктор Пиців, при сприянні «Трускавецького вісника»

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