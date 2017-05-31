Літо з книгою

Літо… Ця чудова і тепла пора принесла свої дарунки і канікули, подорожі й ігри, а ще безліч спостережень і запитань. Найкраща пора, коли діти мають чудову змогу поринути у світ літератури, познайомитися з творчістю нових для них письменників, відкрити нових героїв, пізнати світ за допомогою книги та отримати насолоду від читання. Саме влітку є можливість прожити особливе маленьке життя, яке надовго зарядить енергією добра.

В Трускавецьку міську бібліотеку для дітей завітали діти з табору “Первоцвіт” СЗШ №2-гімназії зі своїми вихователями Ольгою Конкольняк та Христиною Маланяк. Разом з бібліотекарем Вірою Лучковською діти подорожували Королівством книг, а також познайомились з новими цікавими книгами та журналами. Віра Михайлівна провела вікторину “Казковими стежками”, зачитувала дітям уривки з казок. Діти називали з яких казок ці уривки, відгадували з якої казочки пісні. Під час вікторини юні читайлики знову зустрілись з улюбленими героями.

Під музичний супровід бібліотекаря Лесі Цісінської діти співали дитячі пісні. Сміх, радість, музика, добрий настрій панували у бібліотеці.

Трускавецький вісник

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