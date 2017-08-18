Львівщина активно покращує туристичну інфраструктуру

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 17 серпня відбулось чергове виїзне засідання Ради туристичних міст та регіонів. Відтак, на Львівщині представники влади, громадських організацій та бізнесу туристичної сфери дискутували щодо стану та перспектив розвитку сфери туризму в регіонах України, покращення логістики між туристичними містами та активізації ділового туризму в Україні.

«Львівщина активно продовжує роботу над покращенням транспортної та туристичної інфраструктури. Без сумніву, серед основних факторів зросту туристичних потоків у область є транспортна доступність та зручна логістика подорожей для туристів», – наголосила начальник управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталія Табака.

Щодо ділового туризму, то, за словами Наталії Табаки, сьогодні спостерігається активна зацікавленість організаторів у проведенні подій за межами обласного центру, зокрема у Трускавці та Карпатах, де є зручне сполучення, якісні конференц-сервіси у готельно-відпочинкових комплексах та пропозиції для зручної комунікації між учасниками подій.

Учасники виїзного засідання також відвідали етногалерею Роксоляни Шемчук.

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