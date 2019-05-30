Львівщина налагоджує багатовекторну співпрацю з Китаєм

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, сьогодні, 19 червня, т.в.о. голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський зустрівся із представниками урядової делегації та компаній Китаю, аби узгодити напрями подальшої співпраці. Під час зустрічі обумовили питання кооперації та обміну в сфері освіти, культури, науки та технологій, міжнародної співпраці у сфері бізнесу та інноваційних заходів між Китаєм та Україною.

«Останніми роками Львівщина значно наростила свою зовнішньоекономічну діяльність. В цьому контексті дуже важлива співпраця із Китаєм. Будь-яка співпраця так чи інакше розпочинається з культури, адже це найкращий спосіб пізнати партнера та показати свої традиції. Ми уже маємо чимало успішно реалізованих проектів у сфері туризму, на Львівщині працюють кілька підприємств із китайським капіталом. Великий потенціал нашого регіону – це, безперечно, сільське господарство. Львівщина зацікавлена у тому, щоб китайські підприємства відкривали виробництво тут. В умовах глобалізації є можливість віддаленого керування та аутсорсингу. Окрім того, давно відомо, що на Львівщині розвивається ІТ-сфера світового рівня. Запорука нашої співпраці – фаховість та спільний інтерес», – зазначив Ростислав Замлинський.

Гості, своєю чергою, відзначили великий потенціал Львівщини у різних сферах та наголосили на важливості багатовекторної співпраці.

«Ми наслухані про Львівщину та її невичерпні можливості. Співпраця у галузі туризму, освітні обміни, розвиток промисловості, рівень ваших фахівців та усі інші ваші ресурси викликають подив. Наша провінція та країна загалом динамічно розвивається, тому ми відчуваємо нестачу кадрів. У цьому контексті на законодавчому рівні існують пільги для фахівців з-за кордону. Окрім того, у нас дуже багато імпортних споживчих товарів, тому співпраця із агропромисловою Львівщиною для нас цікава та потрібна», – наголосив постійний член міста Шенчжоу, Секретар зони економічного розвитку Ванг Женгджун.

Під час розмови сторони також обмінялися думками щодо розвитку індустріальних парків на Львівщині та можливість відкриття прямого авіасполучення між Львовом та одним із китайських міст.

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