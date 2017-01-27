Львівщина отримала відзнаку міжнародного форуму у Польщі

By  | 31.01.2017 | Filed under: Новини

Днями у Республіці (м. Ряшів, Підкарпатське воєводство) завершився ювілейний X Форум Європа – Україна “Можливості, яких не можна втратити”. Серед учасників була і , яку високо оцінили організатори та учасники. Наша область отримала відзнаку за найкращу презентацію на Східному Ярмарку, що відбувся у рамках цього Форуму.

Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Львівської облдержадміністрації.

За словами в.о. начальника управління Наталії Табаки, під час Форуму також досягнуто домовленостей щодо двосторонньої співпраці у розвитку медичного туризму. Зокрема, вже запланований візит польських експертів на Львівщину для напрацювання спільних проектів.

“Нам також вдалось налагодити контакти із потенційними інвесторами та юридично-фінансовими установами Польщі, котрі сприяють супроводу польських інвестиційних проектів. Ще відбулось кілька результативних зустрічей із керівниками українсько-польських підприємств”, – розповідає Наталія Табака. – Окрім цього, на Східному Ярмарку ми обговорили співпрацю області з іспанським автономним співтовариством Андалусія та запланували подальшу зустріч”.

Зазначимо, що стенд Львівщини на Східному Ярмарку відвідало багато почесних гостей, серед яких – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця, Генеральний Консул України у м.Люблін Республіки Польща Василь Павлюк, Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща (2010-2014 роки), професор Маркіян Мальський, Заступник Міністра спорту і туризму Республіки Польща Давід Лясек, Маршалок Підкарпатського воєводства Республіки Польща Владислав Ортиль та інші.

Окремо також відзначимо, що партнером в організації стенду Львівщини виступив АОМС “Єврорегіон “Карпати – Україна”.

Прес-служба Львівської ОДА

Трускавецький вісник

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