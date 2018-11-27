Відповідно до Указу Президента України та розпорядження голови ЛОДА у жовтні 2018 року розпочали роботи районні призовні комісії на території Львівської області. 23 листопада Львівщина повністю виконала план призову на строкову військову службу.

Про результати осіннього призову, який тривав протягом жовтня та листопада, розповів начальник відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) Львівського обласного комісаріату, підполковник Валерій Дрібниця.

«Протягом жовтня та листопада відбулась відправка до війська призовної молоді Львівщини від 20 до 27 років. За розпорядженням Кабінету Міністрів у Львівській області встановлено планове завдання призвати до війська 810 осіб. Хоча термін завершення роботи районних призовних комісій – грудень, станом на 23 листопада Львівська область впоралась із поставленим завданням», – розповів Дрібниця.

Він зазначив, що 290 призовників спрямовано у ряди Національної гвардії, 140 – у Державну прикордонну службу, 60 – у Державну спеціальну службу транспорту, усі інші – у Збройні сили України. На альтернативну службу скеровано 38 призовників.

За словами начальника відділу комплектування та призову, щодо виконання плану можна відзначити роботу таких районних призовних комісій: Жовківської, Радехівської, Кам’янко-Бузької, Городоцької та Дрогобицько-Бориславської.

З певними труднощами відбувся призов у районах міста Львова.

За результатами роботи районних призовних комісій, у базі ЄДР за осінній призов зареєстровано сім справ на осіб призовного віку, тобто цим юнакам загрожує кримінальна відповідальність за неявку на відправку. Крім того, складено близько 400 адміністративних правопорушень (у зв’язку з порушенням правил військового обліку).

«Хочу нагадати, що робота районних призовних комісій ще триває. Тому у громадян, які вчасно не прибули на призовну дільницю, є можливість прийти самостійно, підтвердити право на відстрочку або звільнення від призову для того, щоб їх внесли до протоколів районних призовних комісій і стосовно них прийняли відповідні рішення», – зазначив Дрібниця.

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