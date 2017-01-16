Львівщина презентувала литовцям можливості відпочинку чотири сезони на рік

By  | 23.01.2017 | Filed under: Новини

Як інформують управління туризму та курортів і департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА, нещодавно у столиці Литовської Республіки місті Вільнюс завершилась туристична виставка “Адвентур 2017″, де Львівщина єдиною серед регіонів представляла Україну. Упродовж трьох днів наша область презентувала свої туристичні та курортні можливості, а також можливості мандрувати впродовж чотирьох сезонів на рік.

Особливої ваги виставці також додав візит Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці Володимира Яценківського, який у день відкриття разом із дружиною Роксоланою завітав на стенд Львівщини.

“Литовські відвідувачі єдиного українського стенду на виставці найбільше цікавились активним відпочинком у Карпатах, курортами, історико-культурною та архітектурною спадщиною, розповідає в.о. начальника управління туризму і курортів Наталія Табака. – Окрім цього, литовці дізнавались про можливості відпочинку для людей з обмеженими можливостями”.

За словами директора департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Поліни Лі, особливого зацікавлення відпочинком на Львівщині серед литовського населення додає й зручна логістика. Зокрема, йдеться про відновлення прямого авіасполучення зі Львова до Вільнюса (з 27 березня) із дуже вигідною ціновою пропозицією (близько 50 дол у дві сторони). Цьому сприяють і привабливі ціни на якісні туристичні послуги.

Адвентур є місцем зустрічі для міжнародного і місцевого туристичного бізнесу Литви. Участь у виставці беруть представники країн усього світу: національні та регіональні туристичні агентства, конференц-центри, готелі, СПА-салони, авіалінії, туроператори, торгові асоціації.

Трускавецький вісник

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