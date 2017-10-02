Львівщина просить з держбюджету 133 млн на ліквідацію наслідків провалля на «Полімінералі»

By  | 09.10.2017 | Filed under: Новини

Львівська облдержадміністрація звернулася до Кабінету Міністрів щодо виділення з резервного фонду держбюджету 133 мільйони гривень на ліквідацію наслідків , яке утворилося над колишньою шахтою із видобування калійної руди. Ці кошти необхідні на будівництво нової дороги та перенесення зруйнованих ліній електропередач.

Про це сьогодні під час засідання комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації ЛОР повідомив директор департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА Руслан Гречаник.

За словами чиновника, до Кабміну був направлений відповідний лист.

«ЛОДА скерувала до Кабінету Міністрів листи про виділення з резервного фонду понад 133 мільйонів. Це в першу чергу на будівництво нових об’їзних автомобільних доріг і ремонт наявних та винесення ліній електропередач. Перенесення водогону Гірник-Дрогобич також планується, але вартість цього перенесення буде відома після проведення ТЕО і узгодження із землевласниками і землекористувачами через чиї ділянки буде проходити цей водогін», – зазначив Руслан Гречаник.

Перший заступник голова Львівської облради Андрій Білоус додав, що орієнтовна вартість перенесення водогону становити 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що 30 вересня на Львівщині в зоні рудника №2 утворилося провалля діаметром 200 метрів і глибиною 30 метрів. Величезна яма уторилася за 300 метрів від дороги та 1 км до найближчої будівлі. За висновками науковців, обвал спровокував землетрус потужність 0,8 бала, втім причиною просідання земної поверхні було невиконання заходів консервації рудника № 2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

ЗІК

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