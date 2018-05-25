Львівська фірма реконструює будівлю під дитячий садочок в Уличному за майже 9 млн грн

Уличненська сільська рада (Дрогобицький район) 25 травня уклала угоду з ТОВ «Вельт Капітал» на реконструкцію нежитлової будівлі під дитячий садок за 8,9 млн грн. Про це стало відомо з порталу електронних закупівель Prozorro.

Згідно з угодою, нежитлову будівлю на вул. Центральній перероблять під двоповерховий садочок до грудня 2019 року. Окрім основних робіт, «Вельт Капітал» встановить металопластикові двері та вікна, ламіновану підлогу та пандуси.

На першому поверсі облаштують зал для музичних та фізкультурних занять, де встановлять три гімнастичні стінки, гімнастичний килим, піаніно та стелаж для іграшок. Окрім цього, тут буде спальня та роздягальня для 20 дітей молодшої групи, ігрова кімната, буфет, медична кімната та палата-ізолятор. На другому поверсі буде спальня, роздягальня, ігрова кімната та буфет для 20 дітей старшої групи. Надворі дитсадочка фірма зробить автопроїзд, тротуар та влаштує тіньові навіси.

На торгах компанія-переможець змагалася з трускавецьким ПП «Олвер-999» та дрогобицьким ТОВ «Аутстафінгова компанія «Трудові ресурси». Під час торгів свою пропозицію знизила тільки фірма «Вельт Капітал» − на 109,2 тис. грн.

Мінімальну ціну, меншу на 63 тис. грн, від ціни переможця, запропонувала компанія «Олвер-999», однак її пропозицію відхили через недоліки в тендерній документації. Відповідно переможцем стало ТОВ «Вельт Капітал».

Фірма «Вельт Капітал» зареєстрована 2016 року, її юридичне місцерозташування – м. Львів. Власницею та водночас керівником компанії є Тетяна Павленко. Протягом 2017-2018 років «Вельт Капітал» підписала 42 договори на загальну суму 75,6 млн грн (враховуючи поточну угоду).

Наші Гроші. Львів

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