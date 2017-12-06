Львівська облрада підтримала звернення до влади щодо продовження мораторію на землю

Львівська обласна рада просить Президента, Верховну Раду та Кабінет міністрів не скасовувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Відповідне звернення за ініціативи «батьківщинівців» підтримали більшість депутатів облради.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина».

Зокрема, у депутатському зверненні наголошують, що скасування мораторію узаконить крадіжку земель у селян та дозволить в перші місяці 2018 року великим аграрним корпораціям, які належать олігархам або, через підставних осіб, – іноземним транснаціональним підприємствам, вже цілком офіційно, контролювати 70% української землі.

У документі зазнають, що у Верховній раді України фракція ВО «Батьківщина» зареєструвала законопроект, який передбачає продовження мораторію на продаж землі на п’ять років та викуп паїв у селян виключно державою та за можливості продавати їх за ринковою ціною (у Європі – від 30 тисяч євро за гектар), але у парламенті його не ставлять на голосування.

«Бажання українських чиновників по-злодійськи розпродати землю не має жодного законодавчого підґрунтя. Оскільки Кабінет Міністрів України до цього часу так і не подав парламентарям Законопроект, який регулює відкритий продаж української землі, а також створення Земельного банку. Тому про жодне зняття мораторію наразі ми не можемо говорити, а навпаки – потрібно брати приклад з Німеччини, Канади, де понад 80% земель – державні, та США – там нині активно викупляють землю і повертають її у державну власність», – наголошують львівські депутати.

Обранці Львівської облради вимагають від народних депутатів продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, а також створити усі умови для розвитку особистих фермерських господарств.

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