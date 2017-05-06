Львівська облрада звільнила головного лікаря Дрогобицької станції швидкої допомоги

Львівська обласна рада у четвер, 11 травня, прийняла рішення, відповідно до якого з посади звільнять головного лікаря Дрогобицької міської станції швидкої медичної допомоги Ігоря Міляна. Це передбачено у рішенні облради про затвердження передавальних актів для створення об’єднаного обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Рішення про звільнення Ігоря Міляна прийняли, оскільки він є головою ліквідаційної комісії Дрогобицької станції швидкої допомоги, і при цьому, за словами директорки департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірини Микичак, не виконує покладених на нього обов’язків щодо реорганізації цієї установи.

Згадуваним рішенням також передбачено, що ліквідаційну комісію Дрогобицької станції швидкої допомоги очолить Богдан Андріїв.

Разом із цим, Дрогобицька станція швидкої допомоги оскаржує попереднє рішення Львівської облради «Про реорганізацію служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Львівській області від 31 травня 2016 року. Чергове засідання у судовій справі, яка може заблокувати звільнення Ігоря Міляна, призначене на 15 травня.

Додамо, відповідно до сьогоднішнього рішення Львівської обласної ради, наразі затверджений акт передачі в об’єднаний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф лише Львівської станції швидкої медичної допомоги, що знаходиться на вул. П. Орлика, 6 у Львові.

Депутатка від «Самопомочі» Парасковія Дворянин звернула увагу на те, що це суперечить попередньому рішенню облради. Проте начальник управління спільної власності ЛОР Микола Бандра запевнив, що після затвердження передавальних актів, будуть внесені відповідні зміни до статуту Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Юлія Поліковська, Zaxid.Net

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