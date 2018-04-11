Львівські правоохоронці зафіксували факт розтрати депутатом Дрогобицької міськради майже півмільйона гривень

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, правоохоронцями задокументовано факт розтрати чужого майна у особливо великих розмірах, вчинений керівником одного із підприємств та депутатом місцевої ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня-червня 2017 року чоловік скористався службовим становищем та усупереч вимог п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» розтратив майже півмільйона гривень комунального підприємства.

Зловмисник через систему публічних закупівель «PROZORRO» провів процедуру відкритих торгів із закупівель бензину, за результатами яких переможцем визнано один із суб’єктів господарювання. Із цим підприємством укладено договір поставки нафтопродуктів.

Згодом уповноважена особа цього товариства з обмеженою відповідальністю уклала на користь третіх осіб додаткові угоди про поставку товару, проте вже із завищеною ціною.

На підставі п.1 ч.1 ст. 481 КПК України, народному обранцеві прокурор Львівської області повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Довідково: за вчинення цього злочину передбачено покарання до 8 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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