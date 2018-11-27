Львівські прем’єри від Оксани Винницької

30 листопада. Львів. Обласної філармонія. Зал поступово наповнюється людьми. Другий дзвінок, і розумієш – рекорд Дрогобича подолано. Третій дзвінок, і організатори переконані, що майже аншлаг. Звук літака, і на сцені з’являється журналіст та ведуча Катерина Воронова (Івано-Франківськ) у звичному образі стюардеси…

Саме так у Львові розпочалася презентація другого сольного альбому співачки Оксани Винницької під назвою «Крила». Вечірній Львів уже давав підстави сподіватися на особливість цієї події, проте по завершенні презентації стало очевидним, що усі очікування перевершено.

Та трохи передісторії. 7 жовтня 2018 року першими почути абсолютно новий авторським альбом нашої землячки Оксани Винницької мали можливість мешканці та гості Дрогобича. Тоді у Львівському обласному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича відбулась презентація цієї збірки у форматі шоу-програми з однойменною назвою «Крила». Проте тоді ніхто не сподівався, що цей концерт стане потужною репетицією до здійснення давньої мрії Оксани, а саме презентувати свої пісні в самісінькому музичному серці Львова – обласній філармонії. І мрія врешті здійснилася.

До останнього були побоювання, що, можливо, львівський слухач балуваний і у великій мірі через погодні умови проігнорує цей захід. Проте уже після першого дзвінка побоювання почали розвіюватися. А далі уже звично: аеропорт, стюардеса і, врешті, перша пісня у виконанні Оксани Винницької.

Та Львів не був би Львовом, якби не притримав декілька сюрпризів на цей вечір. Перший сюрприз – гості, які прийшли привітати Оксану. І серед них сам голова Львівської обласної державної адміністрації пан Олег Синютка, який окрім теплих слів та вражень вручив співачці Подяку від львівської обласної державної адміністрації за популяризацію української пісні. Також привітати Оксану прийшли представники міської влади: Оксана Стельмах від імені управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради та міського голови Львова Андрія Садового вручила Оксані вітальний подарунок.

Проте приємні моменти на цьому не завершились. Наступним сюрпризом стали виконавці, котрі прийшли підтримати Оксану. І якщо виступ Я-Река уже не можна вважати сюрпризом, то поява барда Віктора Пашника та Заслуженого артиста України Андрія Заліска стали повною несподіванкою навіть для організаторів шоу. Їхній виступ додав суттєвого львівського колориту програмі. Ну і звично головну скрипку у цей вечір відігравала головна героїня. У її виконанні та в супроводі шоу-балету «Мадрін» прозвучали як пісні з нового альбому, так і візитівка «Любім того, хто поряд є».

Як зазначила ведуча Катерина Воронова, у цей вечір публіка у залі була особливою. Її активна підтримка відчувалася після кожної пісні і після кожної репліки. Також вдалося поспілкуватися з глядачами. «У залі, мабуть, не залишилося жодного байдужого до ліричних пісень Оксани, – розповідає глядачка Зоряна, котра з батьками прийшла на концерт. – У багатьох моментах на очах виступали сльози, оскільки тексти пісень діймали за живе». Тому не дивно, що у цей вечір було подаровано просто море квітів. Оксана Винницька також відчуваючи таку теплу підтримку, не скупилася на компліменти та враження. Вона вкотре подякувала усім, хто допоміг втілити задумане. Було згадано і художника та дизайнера альбому дрогобичанина Василя Лялюка, усіх рідних та друзів, які займалися організаційними питаннями, ну і звісно велика подяка була адресована слухачам. Під завершення концерту Оксана закликала їх вірити у мрії, адже її одна з найзаповітніших мрій виступити з сольною програмою у Львові у філармонії нарешті стала реальністю.

Концерт через велику кількість охочих привітати Оксану тривав на пів години довше. Та незважаючи на пізній час зал до останнього не збирався розходитись. Як зазначає Оксана Винницька, такий теплий прийом був і для неї несподіванкою, що беззаперечно стимулює її як співачку до розвитку. І ще не прозвучала остання композиція презентації, як Оксана уже готова до нових проектів та звершень, адже Львів таки визнав, що Дрогобиччина перебуває у музичному тренді.

На фото: 1) концертні моменти: на сцені Оксана Винницька та ведуча Катерина Воронова, 2) усе завершено: Оксана Винницька та Я-Рек, 3) в кулуарах презентації: Андрій Заліско, Оксана Винницька та Я-Рек.

Майкл Річчі

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