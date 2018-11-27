Лист до святого Миколая

Святий отче Миколаю! Хоча я вже давно не мала дитина, але і далі чекаю подарунків. Колись, в шкільні роки, ти мене радував мандаринками, цукерками і першим в моєму житті калькулятором у сьомому класі, а зараз прошу в тебе нематеріальних речей.

Ось тобі список, і надіюся, що ти виконаєш хоча б частинку з нього, адже ти – один з моїх найулюбленіших святих.

1. Нажився вже Путін достатньо на світі, і наробив багато зла. Якщо ти, святий Миколаю, допоможеш його прибрати, а особливо якщо він не просто помре в наступному році, а здохне як шолудивий пес, то ти зробиш величезний подарунок не лише мені одному, а багатьом українцям, росіянам, і всім людям доброї волі.

2. Якщо ти можеш посприяти, то зроби так, щоб в Україні на виборах люди обирали собі владу не з-посеред найгірших, а з-посеред найкращих та найдостойніших.

3. Кожен прагне здоров`я для себе та своїх найближчих, а ти в день свого спомину зроби кілька чудес і оздоров дітей, які вважаються безнадійними, та тих захисників України, котрих важко поранила ворожа куля на Сході України.

4. Дай перемогу Україні, мир і процвітання Європі, і попроси в Бога благодаті для всього світу.

5. Не лише видимий ворог атакує нас, християн, а й легіон невидимих – гендерна ідеологія, міністерство юстиції України, корупція та симонія, неомарксизм, крайні ліві та дуже крайні праві, феміністки та ліберали, соросівці і грантоїди, корисні ідіоти та свідомі запроданці і зрадники. Хай би з тиждень (або ще ліпше з місяць) походили з виразною печаттю на чолі хто вони є – може тоді люди б не велися на спокуси, і були більш розважливими.

6. Заборони мову ненависті на Фейсбуку (хоча б на Фейсбуку, бо я давно видалився з Однокласників і ВКонтактє). От, для прикладу, починає хтось щось погане писати про іншого, а його легеньким електричним розрядом трусоне – і він вже пише добре. Або пише троль якусь гидоту, а всі бачать імена замовника та виконавця цього тексту. Як тобі така ідея, святий отче?

7. Половина світу скаче, інша половина плаче. Дай поживу голодуючим в Африці, дах над головою постраждалим від землетрусів і цунамі, розраду тим, хто втратив годувальника і опору, дай віри, надії та любові тим, хто втратив їх і навіть не намагається повернути чи отримати.

8. Розвали дощенту ті імперії, котрі піддають людей тортурам та приниженням, де панує Диявол та його слуги, а винних віддай на страшні муки родичам жертв. Так, це не є по-християнськи, але може хоча б частково це стане пересторогою для тих, хто узурпуватиме владу в майбутньому.

9. Подаруй людям почуття міри.

10. А керівникам дай мудрості, і тоді легше буде всім на землі.

Ти Знаєш Хто

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