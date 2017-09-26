«Листопад»: чергова прем’єра від Ярека

23 вересня на студії Yareksound завершено роботу над новою піснею Ярека “Листопад”. Автором тексту і музики є сам виконавець. В короткому інтерв’ю з автором довідуємось, що особливістю даної пісні мала стати відсутність депресивного настрою, притаманного більшості пісень про осінь. Тож слухаємо пісню і далі говоримо з Яреком про неї.

- Ярославе, невже ти так любиш осінь, що присвятив їй цю чудову пісню?

- Чесно, люблю усі пори року, а от осінь не дуже, тому що вона сумна пора, хоча треба визнати – гарна.

- Ну то чому пісня про осінь?

- Пісня не про осінь, а конкретно про листопад. Цей місяць у мене займає окрему позицію. Якось так повелося, що саме в листопаді у мене відбуваються всілякі важливі події. Я б навіть сказав радикальні: зароджуються якісь ідеї, проекти, ну і врешті мій сімейний проект також був затверджений в листопаді. Ну і зрештою в листопаді народжено дуже багато талановитих людей. От не повіриш – приходить листопад і майже кожного дня у знайомих якесь день народження. А є дні, коли і по декілька відмічаємо. Тому і пісню планував не депресивну, а достатньо легку і світлу.

- То чи вдалося досягнути задумане?

- На мою думку майже так. Я задоволений звуком, можливо аранжування на початках я вбачав дещо по інакшому, але і ця версія мені подобається. Можливо є питання до виконавця (сміється), я ним ніколи не задоволений.

- Ця пісня для тебе щось означає?

- Мабуть так. Як і місяць листопад. Насправді її завершення у вересні – це суцільний ланцюжок випадковостей. Взагалі я не планував щось записувати на студії найближчим часом. Але пам’ятаєте грозу, яка пройшла у нас минулого тижня. Так от, грім потрапив десь поряд, і у мене просто згоріло декілька приборів, серед яких був і модем. А без Інтернету усі проекти зупинилися. Тож я згадав про «Листопад», який планував ще минулого року. Спочатку була поезія «Класичний листопад», а далі перечитав її і вирішив змінити текст. Таким чином завдяки погоді приступив до запису. І ось результат.

- Чи буде якась прем’єра?

- Стандартно серед друзів, далі спробую розіслати на радіо і можливо десь потрапить вона до ефіру. У цьому питанні я вічний оптиміст. Хоча свою порцію від неї я вже отримав під час роботи над нею. Для мене кожна пісня – це щось нове, це пошуки якихось нових методик, звуків тощо. Ця пісня в плані творчого пошуку себе виправдала.

- Традиційне запитання: що далі?

- Традиційна відповідь: нова пісня. Хоча ще попрацюємо над цією у плані просування, а далі як скаже муза. Наразі такий час, що планувати – невдячна справа. Та все ж сподіваюся, що рано чи пізно, але тих кілька десятків уже записаних пісень таки вдасться організувати у повноцінний альбом і його видати. Ось тоді справді погуляємо (сміється). А наразі попереду листопад…

Yareksound

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