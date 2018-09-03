Люди вимагають збільшення кількості вагонів в поїзді «Київ-Трускавець»

Громадська організація “Центр сталого розвитку громад” звернулась до Міністерства інфраструктури України та ПАТ “Укрзалізниця” з вимогою збільшити кількість плацкартних вагонів в поїзді №49\50 Трускавець-Київ. Про це інформує Дрогобицьке регіональне Інтернет-телебачення. Нещодавно кількість вагонів у цьому поїзді, котрий сполучає столицю України з курортною столицею держави, була зменшена до трьох, що викликало справедливе обурення громадян.

Нижче подаємо текст звернення до Міністерства інфраструктури України та ПАТ “Укрзалізниця”.

«На нашу адресу надходять численні звернення громадян, і особливо студентів, мешканців Самбірського, Старосамбірського, Турківського та Дрогобицького районів Львівської області, щодо недостатньої кількості місць у поїзді №49/50 за маршрутом Київ-Трускавець, у єдиному поїзді з м. Києва на цей регіон!

Крім цього, через безглузде рішення ПАТ «Укрзалізниці», так звані реформи, кількість плацкартних вагонів у зазначеному поїзді скоротилася більше ніж удвічі, на даний час є всього 3 (три) плацкартні вагони. Решту вагонів купейні і спальні вагони. Вартість проїзду у них коливається від 500 до 1200 грн! При цьому для студентів пільговий проїзд у таких вагонах відсутній. Оскільки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. № 541 пільговий проїзд діє лише у поїздах приміського і міжміського сполучення у загальних і плацкартних вагонах, вагонах 2-3 класу всіх категорій поїздів міжміського сполучення, а ткож усіх вагонах регіональних поїздів та в поїздах приміського сполучення.

Ви, шановне панство, живете в іншому вимірі, з Вашими зарплатами «реформаторів» ця вартість квитків є мізерною, а для студентів які отримують лише 1200-2300 грн. у місяць стипендії (і то не всі) ці витрати є непідйомними, бо крім цього їм ще необхідно заплатити за проживання в гуртожитку 500-600 грн., за проїзд у громадському транспорту, за харчування, канцтовари, одяг тощо. У нас виникає така думка, що можливо це робиться навмисне, створюючи такі умови, щоб молодь тікала за кордон? Немає людини – немає проблеми?

Враховуючи наведене вище, просимо Вас втрутитися у ситуацію і збільшити кількість плацкартних вагонів у поїзді №49/50 до 7 (семи)та в установленому порядку поінформувати нас і громадськість…».

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