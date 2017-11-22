Горів Майдан мільйонами вогнів,

Запал принісши у серця людей.

Ми разом. Поруч. Тут ти не один.

З тобою поруч тисячі плечей,

І ще мільйон очей горять твоїм завзяттям.

Ми – українці. Діти Кобзаря. Ми сестри й браття.

21 листопада в читальній залі Трускавецької центральної міської бібліотеки (вул. Дрогобицька, 12) відбулась зустріч-діалог «Майдан – фортеця духу». Учасники зустрічі-діалогу ще раз згадали основні події тих днів. На Україні відбулась безпрецедентна подія – народ повстав проти свавілля корумпованої влади. Внаслідок злочинного насильства влади проти громадян протест перетворився на революційний рух, який призвів до політичних змін, і в першу чергу до змін у свідомості українців.

Перед присутньою аудиторією (учнями старших класів ЗСШ №1) виступили: міський голова Андрій Кульчинський, настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці о. Володимир Бондарчук, учасники Майдану Галина Шиманська, Лілія Кобільник, пан Андрій з міста Коломиї. Модератор заходу – Андрій Юркевич.

Майдан став символом боротьби, символом прагнень до європейських цінностей. І за цю боротьбу, за нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну – ціну життя людей. Більшість з них – молоді, сильні. Ті, хто починав жити…

Сьогодні ідуть військові дії на Сході України, наші воїни захищають цілісність кордонів нашої держави. Хай пам`ять про всіх загиблих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі.

Ірина Вахнич, провідний методист Трускавецької ЦБС

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