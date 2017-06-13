Майстерня дружби та позитивного настрою

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Книги творять людину, навчаючи її мудрості й доброти. Насолоджуючись читанням, поринаємо у світ знань і фантазій.

Протягом червня в бібліотеку для дітей м. Трускавця приходять діти з шкільного літнього табору. Для бібліотекарів спілкування з ними викликає справжнє задоволення. Діти захоплюють своєю безпосередністю, жагою розповісти по своє життя та про свої хобі.

Бібліотекарі Зіновія Мазур та Наталія Кирилів розповіли дітям про цілющі чудодійні властивості Трускавця. Історія Трускавця почалася 190 років тому. Це не просто історія – це становлення цілющого місця, адже про чудодійні властивості Трускавця складаються цілі легенди не тільки в нашій країні, а й за її межами. Історія Трускавця тісно пов’язана з оздоровленням мільйон людей, тому присутні відправились в маленький екскурс і згадали, як все починалося даючи відповіді на краєзнавчу вікторину “Мій рідний Трускавець – це гордість моя”.

Діти послухали легенду “Місто моє Трускавець”, яку написала активна користувачка бібліотеки Наталка Барабаш. Також із задоволенням і цікавістю побавились у інтелектуальні ігри, вміло давали відповіді на арифметичні і логічні загадки, ознайомились з книжковою виставкою “Скарбниця здоров’я – курорт Трускавець”.

Після зустрічі багато дітей висловили думку про те, що у бібліотеці цікаво та весело. Деякі з них, які не були користувачами, записались у бібліотеку.

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