Майже 5 тисяч переглядів за день

Відео громадської діячки та волонтерки з Дрогобича Олени Куртяк, розміщене на YouTube зранку 30 січня, за один день набрало рекордну кількість переглядів – майже 5 тисяч (4 933 перегляди за 24 години). На відео пані Олена зафіксувала, як її не впускають до басейну місцевої ДЮСШ, мотивуючи це тим, що в басейні прибирає прибиральниця і туди зайти не можна. В той же час з басейну раптово виходять міський голова Дрогобича Тарас Кучма та його заступник з гуманітарних питань Василь Качмар із плавзасобами.

Інше відео під назвою «Хам», яке хронологічно продовжує попереднє і з якого стає зрозуміло, що міський голова обізвав пані Олену при її дитині, набрало понад 1 750 переглядів за день.

Нагадаємо, що басейн Дрогобицької ДЮСШ імені Івана Боберського було урочисто відкрито за участі голови Львівської ОДА та голови Львівської облради 19 січня цього року. На реконструкцію басейну та допоміжних приміщень ДЮСШ у 2016 році освоєно 9 млн 900 тис грн, у тому числі кошти ДФРР – 1 млн 687 тис грн, субвенція з держбюджету – 7 млн 805 тис грн, кошти місцевого бюджету – 408 тис грн. Влада Дрогобича обіцяла, що доступ до басейну буде відкритим для дрогобичан. Громадська діячка та волонтерка Олена Куртяк переконалася, наскільки в Дрогобичі влада «відкрита» для громади і для кого насправді потрібен басейн. Виявилося, що Революція Гідності нічого не змінила в Дрогобичі і в місті й далі існує поділ на «рівних» та «рівніших», безправну громадськість та привілейовану владу.

Цікаво, що 29 січня Олена Куртяк чітко попередила через соцмережу Фейсбук, що має намір зранку 30 січня поплавати в басейні разом з дитиною.

Трускавецький вісник

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