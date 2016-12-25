Маленька Катруся терміново потребує допомоги

By  | 28.11.2016 | Filed under: Публікації

Її звати Катруся Федів, вона з Дрогобича, дитинці скоро виповниться 3 рочки. У дівчинки складний діагноз – гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС у вигляді синдрому рухових розладів із затримкою темпів стато-кінетичного розвитку, мікроцефальний синдром, еквіновагустна деформація стоп, атрофія зорових нервів (дитина не бачить).

Дівчинка росте всупереч діагнозам лікарів, які не давали їй жодних шансів. Але дитинка вже навчилася ходити, говорить, ще правда слабка у фізичному плані і відстає у розумовому розвитку від однолітків, але дівчинка дуже хочете жити і, не дивлячись на те, що вона не бачить (минулого року лікарі поставили страшний діагноз – атрофія зорових нервів), вона щодня показує нові результати завдяки старанням батьків. Коли ж тепер батьки показали лікарям прогрес Катрусі, ті в свою чергу готові взятися за покращення її стану, щоб дитя могло повноцінно жити, – розповідає волонтерка Наталія, яка допомагає Катрусі та її батькам зібрати необхідну для лікування суму коштів.

Бостонська дитяча клінічна лікарня погодилась провести лікування дитини. Діагностика дитини коштує 25 тис дол. Реабілітація від 900-1100 дол. на добу. Це шанс, який втратити не можна! Терміновість допомоги полягає ще й у тому, що чим дитинка менша, тим більше шансів на одужання.

Номер рахунку мами y ПРИВАТБАНК 4149 4378 5254 7841 (Федів Оксана Сергіївна).

Тел. батька: +380 (93) 504 93 18 (Ігор Федів).

Допоможіть! Маленька Катруся терміново потребує Вашої допомоги…

Трускавецький вісник

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  • Данислав Донец

    Шалом!

    Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров’ю і переміг смерть для нас!

    Йому не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.Він не сліпий і не глухонімий!

    Кличте до Нього через не хочу, через крик і сльози про зцілення і запитайте за що і Милостивий відкриє для зменшення прірви і просите пробачення за спробу самотужки і гріхи що пам’ятаєте і не пам’ятаєте і не розкаяні прокляття предків!

    Тому що диявол – нам ворог дуже не хоче нашого звернення до Господа Бога,

    Спасителеві нашому, Який нам нічого не винен, любить нас по Своїй великій милості!

    І в спілкуванні з Господом приймайте Його Любов до людей, Мудрість Духа Святого відрізняти брехню від Істини!

    І закликаючи Ім’я Йешуа-Спасителя і Силу Спокутної Крові Господа скасувати своїми устами доступ диявола через гріх і прокляття і проголошувати зцілення, здоров’я і перемагати смерть!

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