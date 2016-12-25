Маленька Катруся терміново потребує допомоги

Її звати Катруся Федів, вона з Дрогобича, дитинці скоро виповниться 3 рочки. У дівчинки складний діагноз – гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС у вигляді синдрому рухових розладів із затримкою темпів стато-кінетичного розвитку, мікроцефальний синдром, еквіновагустна деформація стоп, атрофія зорових нервів (дитина не бачить).

Дівчинка росте всупереч діагнозам лікарів, які не давали їй жодних шансів. Але дитинка вже навчилася ходити, говорить, ще правда слабка у фізичному плані і відстає у розумовому розвитку від однолітків, але дівчинка дуже хочете жити і, не дивлячись на те, що вона не бачить (минулого року лікарі поставили страшний діагноз – атрофія зорових нервів), вона щодня показує нові результати завдяки старанням батьків. Коли ж тепер батьки показали лікарям прогрес Катрусі, ті в свою чергу готові взятися за покращення її стану, щоб дитя могло повноцінно жити, – розповідає волонтерка Наталія, яка допомагає Катрусі та її батькам зібрати необхідну для лікування суму коштів.

Бостонська дитяча клінічна лікарня погодилась провести лікування дитини. Діагностика дитини коштує 25 тис дол. Реабілітація від 900-1100 дол. на добу. Це шанс, який втратити не можна! Терміновість допомоги полягає ще й у тому, що чим дитинка менша, тим більше шансів на одужання.

Номер рахунку мами y ПРИВАТБАНК 4149 4378 5254 7841 (Федів Оксана Сергіївна).

Тел. батька: +380 (93) 504 93 18 (Ігор Федів).

Допоможіть! Маленька Катруся терміново потребує Вашої допомоги…

Трускавецький вісник

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