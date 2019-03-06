№91925 Мама у шлюбі з іншим: порядок реєстрації новонародженої дитини

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області продовжує знайомити із результатами роботи структурних підрозділів.

Зокрема, щодо державної реєстрації народження дитини.

13.02.2019 року до відділу звернулася громадянка К. з питання державної реєстрації народження дитини. При цьому вона заявила, що чоловік, з яким вона перебуває в зареєстрованому шлюбі не є батьком дитини , а інший чоловік, хоче визнати себе батьком дитини.

Громадянці К. було надано консультацію щодо порядку реєстрації народження дитини та роз`яснено статтю 126 Сімейного кодексу України, одночасно наголошено, що від неї та чоловіка, з яким мати перебуває в зареєстрованому шлюбі потрібно подати заяву про те, що чоловік не є батьком дитини.

ПАМ`ЯТКА: СТАТТЯ 126- Походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою, за умови її нотаріального засвідчення. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

Але як виявилося, чоловік громадянки К. засуджений та відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Тоді заявниці було роз`яснено, щоб чоловік зробив відповідну заяву, яку засвідчив належним чином та надіслав її до нашого відділу або передав їй, тоді вона зможе прийти з чоловіком, який визнає себе батьком дитини та подати заяву про визнання батьківства та зареєструвати народження дитини у відповідності до законодавства.

Враховуючи наведене, 16.02.2019 року на адресу відділу надійшла заява від чоловіка з місць позбавлення волі, про що ми повідомили громадянку К., та 20.02.2019 року прийняли від батьків заяву про визнання батьківства та зареєстрували новонароджену дитину.

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