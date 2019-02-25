Мандрівка королівством книг

By  | 13.03.2019 | Filed under: Новини

В гості до дитячої бібліотеки завітали діти старшої групи “Казкова” дитячої установи “Ялинка” зі своїми вихователями Галиною Лесик та Надією Кваснікевич.

Бібліотекар Віра Лучковська ознайомила дітей з книжковим королівством – бібліотекою. Розповіла їм казочку про те, як правильно поводитись з книжками.

 Що люблять слухати найменші дітки? Звичайно, казки. От і вирішили цього разу в повній мірі зануритися у чудову книжково-казкову країну – бібліотеку! Малюки згадували найулюбленіші казки, поділилися своїми дитячими враженнями, старанно із задоволенням відгадували загадки та уривки з казок. Дітям читають книжки, вони знають багато казок – це довела проведена бібліотекарем Вірою Лучковською казкова вікторина “Галявина казок”.

Малюків привабила своїми новими цікавими книжечками, і вони після екскурсії зі своїми батьками прийшли, щоб записатись у бібліотеку.

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