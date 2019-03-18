Мандрівка одного дня

Подорожувати легко, досить лише спробувати. І не обов’язково їхати на край світу, щоб отримати душевну насолоду, радість та яскраві враження. Можна один-єдиний вихідний присвятити відпочинку в якості … мандрівки. Не лежання на канапі, не бездумне вдивляння в телевізор, не застілля з майбутнім похміллям і не азартні ігри, а саме мандрівка може внести радість у буденне життя людини.

Якщо хтось думає, що мандрувати дорого, то він помиляється. Можна протягом дня побувати в кількох різних місцях, і витратити на це менше коштів, ніж за один похід в супермаркет. Можна гарно провести день, витративши не більше 200 гривень.

Наведемо кілька прикладів куди можна вирушити. В перших п’яти прикладах маршрут починаємо з Трускавця, в останніх двох – зі Львова.

Приклад 1. Львів. Електричка до Львова коштує 30 грн. 50 коп. Тобто, дорога туди й назад обійдеться менше, ніж в 100 грн. (включно з ціною трамваїв, хоча скільки там того Львова, можна й пішки пройтися). Якщо виїхати рано о 5.59, то можна повернутися навіть через 10 годин, о 15.59. Є й варіанти повернення о 19.46 чи 22.59. Все залежить від того, як собі сплануєте день і що хочете подивитися.

Приклад 2. Закарпаття, Мукачево. Виїхавши вранці з Трускавця, біля 7 год. ви вже в Стрию. До електрички на Мукачево ще півтора години, тож цей час можна присвятити прогулянці ранковими стрийськими вулицями. Вони приємно здивують своєю чистотою.

Електричка «Стрий-Мукачево» доставить вас в одне з найкрасивіших міст Закарпаття о 11.51. 4-5 годин для того, щоб познайомитися з цим чудовим містом, і о 16.06 чи 17.40 ви знову сідаєте на електричку до Стрия, щоб потім стомленим, але щасливим о 22.59 повернутися до Трускавця. Кошт мандрівки – біля 100 гривень (12 грн. з Трускавця до Стрия, 35.50 зі Стрия до Мукачевого плюс автобус по місті).

Приклад 3. Трошки ближче. Якщо взяти за основу приклад 2, то можна зробити чимало варіантів. Для прикладу, не їхати аж до кінцевої в Мукачево, а познайомитися з меншими населеними пунктами Закарпаття чи й Львівщини. Свалява, Воловець, Славське, Сколе – кожне з цих містечок чи селищ має свою неповторну ауру і цікаві місцини. Хоча визначних архітектурних пам`яток в цих містечках небагато, зате є чудові краєвиди, річка, ринок, пам’ятні таблиці і пам’ятники, затишні центральні площі, цікаві кулінарні заклади та інше.

Приклад 4. За Львовом. Прибувши вранці до Львова, можна пересісти на іншу електричку і поїхати в Жовкву, Тернопіль чи інше обране місто. Графік «Укрзалізниці» дозволяє побути у вибраному вами місті кілька годин, яких буде достатньо, щоб відчути ауру, ознайомитися з центральною частиною, подивитися цікаві об’єкти. Головне завжди перед дорогою спланувати що конкретно ви там хочете побачити, як це узгоджується з вашим часом, коли ви маєте бути на вокзалі, щоб повернутися додому без пригод. До речі, це стосується всіх маршрутів.

Приклад 5. Самбір і Самбірщина. Мова не йде про села коло Самбора, а про містечка за Самбором. Для прикладу, Старий Самбір і Турка. Хтось скаже: а що там дивитися? Але ці ж слова можна сказати про будь-яку іншу місцину. Кожен шукає те, що йому любе, що йому до вподоби. Хтось «полює» за скульптурами чи будівлями в певному архітектурному стилі, комусь цікаві сакральні об’єкти, культові споруди, третій крокує шляхами відомих людей, четвертий шукає потрібні ракурси, щоб зафіксувати краєвид, цікаву композицію, певні поєднання чи навіть несмак. Оглянувши Самбір, можна чи то електричкою чи то маршруткою поїхати до поблизького Старого Самбора чи Турки. Бажано перед подорожжю ознайомитися що це за містечка і що цікавого вони пропонують гостям.

Приклад 6. Курорт. Пропозиція добра для жителів великих міст чи й малих містечок, котрі не мають змоги купити путівку на два-три тижні і відпочити на курорті. Ознайомча поїздка до Трускавця, Моршина чи Східниці може залишити неповторні приємні враження у львів’янина чи жителя райцентру через особливу курортну ауру. Спокій, повільний ритм життя, великий вибір послуг, багато локацій для приємного проведення часу. До Трускавця зі Львова їде пряма електричка о 6.55, назад можна їхати о 16.30 чи 20.00. Кого цікавить Східниця, то у Трускавці біля залізничного вокзалу є маршрутки до цього селища (бо до Східниці колія не прокладена). До Моршина натомість можна дістатися через Стрий, звідси регулярно і досить часто їздять маршрутки. Зробивши оглядову екскурсію на один з курортів Львівщини, вам напевно захочеться колись відпочити тут по-справжньому, і ви знайдете можливість все ж придбати путівку в один з санаторіїв хоча б на тиждень.

Приклад 7. Дрогобич. Пропозиція для львів’ян. Електричкою «Львів-Трускавець» можна приїхати до Дрогобича і тут оглянути чимало цікавинок. Як-не-як колись це був обласний центр. Навряд чи ви нудьгуватимете в цьому старовинному місті, а якщо щось піде не так, а часу залишається чимало, то можна принагідно «махнути» до поблизького Борислава чи курортного Трускавця. Щоправда, маршрутками, бо електричка до Борислава не ходить.

Схематичні сім прикладів, наведених вище, показують, що навіть в межах недалекої відстані є на що подивитися. Звісно, такі столиці як Будапешт, Прага чи Відень мають набагато більше «принад», хоча, з іншої сторони, у Львові їх не менше. Невелике Мукачево із замком Паланком, серією скульптурних композицій, річкою Латорицею з чудовою набережною, прекрасною ратушею і не менш чудовими храмами різних конфесій може скласти конкуренцію деяким європейським столицям. А якщо врахувати, що ціна поїздки по українських містах є в рази дешевшою і без проблем на кордоні, то перевага візиту в українські міста є очевидною.

Можливо, слова Тараса Шевченка «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» варто сприймати не тільки щодо мови, але й щодо туризму?

До речі, мандрівки можуть бути не конче одноденними. У названих вище містах є готелі, так що задоволення можна розтягувати.

Володимир Ключак

P.S. Про подорож електричкою Карпатами рекомендуємо також почитати статтю авторства голови МЦ «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька: http://protruskavets.org.ua/podorozh-elektrychkoyu-osinnimy-karpatamy/

Також читайте