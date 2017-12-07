Маршрутки – чи будуть нові зміни у маршрутах на території міста Стебник

6 грудня в сесійній залі Стебницької міської ради зібралися представники фірм-перевізників, активісти і міські депутати для того, щоб обговорити ситуацію, яка склалася довкола нещодавно запроваджених змін курсування міжміських маршруток територією міста. Особливо багато питань до хитрозаплутаного маршруту «Трускавець – Стебник», якому повезло найменше: фрагмент дороги від міського ринку попри «Кредобанк» не випадково в народі називають танкодромом. В результаті незадоволеними є перевізники і частина пасажирів. Власне на громадських слуханнях мали заслухати альтернативний варіант маршруту, який мав би пролягати по вулиці Дрогобицькій (бруківка), і далі з поворотом на вул. В. Великого.

Одразу скажу: мав упереджене налаштування йдучи на даний захід, оскільки питання маршруток давно для мене болюче і відстежую його не перший рік. Та мушу констатувати: полеміка вийшла гарячою, по суті, з високим ступенем конструктиву. Прозвучало багато цікавих думок. Було багато опонуючих виступів. Вдалося почути і позицію перевізників. Йшлося зокрема про доцільність запровадження змін.

На мою персональну думку як мешканця міста, шлях зміни маршрутів для покращення обслуговування пасажирів є хибним, оскільки нелогічно перекладати внутрішньоміські транспортні проблеми на міжміських перевізників. Тож як учасник слухань, висловив свою думку стосовно необхідності запровадження бодай єдиного, але міського маршруту. Дана пропозиція викликала жваву дискусію, що неабияк здивувало. Були висловлені думки як на підтримку такої ідеї, так і опонуючі погляди з небезпідставними аргументами.

Загалом дане слухання дало змогу зрозуміти, що транспортна проблематика міста насправді куди складніша, аніж проста видозміна маршрутів. Вона є системною і потребує фахового підходу до її вирішення. Насамперед є потреба у вивченні та окресленні транспортної карти міста, а відтак детальний (мабуть навіть науково-соціологічний) аналіз стосовно потреб та міграції населення, чого досі не було зроблено. Відтак усім стане набагато простіше доводити свої переконання, опираючись на твердий науковий фактаж. Наразі уся полеміка зводиться до аргументів «я переконаний», «я так думаю».

Знову ж повертаюся до можливості запровадження внутрішньоміського маршруту, оскільки як на мене це питання не лишень транспортне та економічне. Воно також лежить і в політичній площині, оскільки власна транспортна система є одним з елементів міської самовизначеності. Мої опоненти в один голос заявили, що справа нерентабельна. Та знову ж на даному мені етапі важко з ними погодитись, оскільки на моє переконання проблема в маркетингу, а не в рентабельності. Та знову ж це – на моє переконання, яке базується, як і в моїх опонентів, на припущеннях. Отож без наукового підходу до вирішення проблеми важко буде щось змінити на краще.

І ще одна позитивна тенденція, яку раніше просто не доводилось спостерігати. Голос громади став як-не-як, але більш доступнішим для народних обранців. Зокрема під час слухань активіст Ольга Мицак поділилася «народними думками», які вона збирала напередодні в соціальних мережах стосовно транспортної проблематики. Усі конструктивні думки були озвучені та отримали свою порцію обговорення. Звісно шкода, що на цьому заході був відсутній міський голова, а також хотілося б більшої підтримки громадськості. Та все ж варто констатувати, що зміни є, і вони вселяють стриманий, але оптимізм у вирішенні транспортних проблем міста.

Ярослав Баран

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