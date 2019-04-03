Марцін запрошує на каву та налисники

В закарпатському Мукачевому, покровителем якого є святий Мартин, каву називають кавілем, а млинці палачінтами. В цьому місті святого Мартина шанують надзвичайно сильно, адже його ім`я носить центральний кафедральний костел, а цьогоріч святому покровителеві злиденних, виноробів, шинкарів та воїнів навіть спорудили пам’ятник.

У галицькому Дрогобичі про святого Мартина знають менше, ніж в Мукачевому, адже тут покровителем міста є святий Варфоломій. Але 9 квітня сталася подія, котра напевно змусить дрогобичан (мова йде про розумних дрогобичан, а не про абияких) дізнатися більше як про св. Мартина, так і про Мартинів взагалі. Відкриття на вулиці Шевченка, 15 нової кав`ярні «У Марціна» – не просто штрих в новітній історії Дрогобича, а закономірність. Адже випадковостей не буває, і не випадковими є ні назва закладу, ні його розміщення, ні велика увага журналістської братії Дрогобиччини до цієї події.

Марцін – це спольщена назва імені Мартин. Найвідомішим Мартином є, звісно ж, святий Мартин з Тур (або Турський), котрий жив у IV столітті і визнається святим в католицькій, православній, англіканській та лютеранській церквах. Єпископ міста Тур (тепер Франція) був римським офіцером, досить милосердним, і в іконографії та живописі зображується у вигляді воїна-вершника, що дає частину свого плаща жебраку. Саме в такому образі він і постав в мукачівському пам’ятнику.

Але Мартин з Тур – не єдиний Мартин, про котрого мали б знати дрогобичани. Справа в тому, що в Дрогобичі у середині XVI століття народився Мартин (Марцін) Лятерна, сповідник короля Стефана Баторія, красномовний проповідник-єзуїт, котрий загинув мученицькою смертю за свою віру у віці 46 років. Прізвище Лятерна означає не що інше як «ліхтар», і тут дрогобичани мали б згадати ще про одного Марціна – ліхтарника, котрий запалював ліхтарі на вулицях міста Котермака.

Якщо поритися в історії Дрогобича, то відомих Марцінів-Мартинів знайшлося б набагато більше, але наша мета – розповісти не про всіх них, а про кав’ярню, де подають ну дуже смачну каву і надзвичайно апетитні, просто божественні налисники як з солодкою, так і з м`ясною та грибною начинками. А вже після спожиття цих налисників можна собі більше прочитати – от хоча б про згаданого Марціна Лятерну, про якого «Трускавецький вісник» писав ще в 2014 році у статті «Чи буде колись проголошений святим дрогобичанин Марцін Лятерна?» (оригінал польською мовою – тут).

А тепер – про подію. Відкриття кав`ярні «У Марціна» проходило за участі … Марціна. Так-так, той самий дрогобицький ліхтарник Марцін в образі елегантного молодого чоловіка в капелюсі разом зі своєю супутницею прийшов запросити дрогобичан на каву. Кава тут – шикарна, кажуть любителі. Чому? Бо господиня закладу має свої власні рецепти її приготування, назбирані по всіх усюдах – від Бразилії до Польщі, від Туреччини до Відня та Дрогобича.

Про каву можна говорити годинами, але найпростіше визначення цього напою коротке: кава мусить бути як негритянка – така ж чорна, гаряча і солодка. А можна ще коротше: кава мусить бути. І крапка. Kawa musi być, як співається в популярній польській пісні.

Нова кав`ярня розмістилася в досить вигідному місці – навпроти приміщення ансамблю «Верховина», пам’ятника А. Міцкевичу та філфаку. Камерна обстановка приміщення сприяє задушевним розмовам, втечі від щоденної суєти, а хороший настрій створює вдало підібрана музика. Вулиця Шевченка є однією з найголовніших в Дрогобичі, веде до військкомату, центральної бібліотеки, Палацу мистецтв музею «Дрогобиччина», тож сподіваємося, що кав`ярня «У Марціна» стане відкриттям для багатьох дрогобичан.

Отож, Марцін Дрогобицький запрошує жителів та гостей славного вільного королівського міста Дрогобича на каву та щось до кави. Ласкаво просимо! Zapraszamy uprzejmie! Willkommen, bitte! Welcome, friends!

Володимир Ключак

P.S. Більше про кав`ярню «У Марціна» – на Фейсбуку (Marcin Drohobycki).

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