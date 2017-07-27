Мати можливість бути щасливою

By  | 27.07.2017 | Filed under: Новини

У середу, 26 липня, в УРБАН-бібліотеці Трускавця говорили про щастя, про те, чи маємо ми право бути щасливими, про свої мрії, і чи реально намагатися їх реалізовувати. Що навіть живучи досить скрутно, можна і потрібно прикладати зусиль, шукати засоби і йти до своєї мети. Ми переглядали, роблячи стоп-кадри, і обговорювали фільм польського режисера Павла Височанського «Колись ми станемо щасливі». Говорили про мрію героя фільму Даніеля, юнака з польського депресивного містечка Ліпіни, який прагне вирватись із суцільної бідності, бо не хоче прожити своє життя так, як багато хто з його знайомих та родичів. Озброївшись камерою на мобільному телефоні, він розпитується дітей та дорослих про їх мрії. Фільмує все і робить свій перший фільм, реалізуючи так свою мрію – знімати фільми. А ще говорили про мрії тих дітей, що прийшли на фільм, про те, яких вже зусиль вони приклали, щоб їхні мрії могли здійснитися. Адже кожна людина має право бути щасливою, реалізовуючи свій творчий потенціал.

Віра Савка, завідувач УРБАН-бібліотеки м. Трускавця

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №75009 Работа в интернете официальное трудоустройство.
    27.07.2017 | 17:22

    Ведущая компания в России и странах СНГ по продаже авиабилетов «Airline» Крупнейшая международная компания по продаже А/В билетов срочно набирает сотрудников на постоянную основу для несложной работы через интернет, с ежедневными выплатами до 11 000 руб. Работая в нашей компании Вы получаете: - Соблюдение трудового кодекса - Полный соцпакет, оплачиваемый отпуск, больничный, санаторий. - Каждый [...]

  • Купити декоративні дерева Львів – Садовий центр “Еліт Флора”, туї, бонсай
    25.07.2017 | 12:32

    Розсадник та садовий центр “Еліт Флора” пропонує широкий вибір декоративних рослин і дерев. Вашій увазі ми готові запропонувати рослини власного виробництва та продукцію найбільших європейських виробників. Наш асортимент включає багато сортів хвойних та листяних рослин – туї, ялівці, сосни, ялини, ялиці, кипарисовики, модрини, тиси, магнолії, калини, форзиції, гібіскуси, бузки, вейгели, спіреї, дерени, пухироплідники та багато [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви