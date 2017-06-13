№73750 Мебель каталог

Совершена удачная покупка, приобретена мебель в детскую комнату. Москва благодаря огромному выбору производителей и продавцов мебели дает возможность купить мебель в собранном виде, пригласить на дом мастера для сборки. Но что же делать, если приходится самостоятельно собирать мебель? Ведь очень часто, купив мебель для детской недорого, мы имеем возможность сэкономить и на ее сборке, что будет хорошим плюсом к нашему бюджету.

Собирая детскую мебель, нужно позаботиться о том, чтобы все ее части плотно прилегали друг к другу, между ними не было таких щелей, в которые ребенок мог бы засунуть пальцы. Ответственно подходят к навешиванию шкафчиков и полок, проверяя качество их крепления под нагрузкой. Обычно детская мебель изготавливается без острых углов, но если вдруг вы где-то обнаружили опасный выступ, нужно не полениться и закрыть его мягкой накладкой. Это позволит сохранить здоровье вашему малышу при внезапном падении.

Если в мебели присутствует зеркало, его оклеивают с обратной стороны защитной пленкой: если вдруг оно разобьется, пленка защитит комнату от разлетающихся осколков.

Удачно купленная недорогая мебель для детской и самостоятельная ее сборка позволят сэкономить семейный бюджет.

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