Медаль «За взаємодію» – для Ельмара Мамедова

By  | 30.10.2018 | Filed under: Новини

Організація «European Police Association» нагородила голову Міжнародного Альянсу «-Україна» Ельмара Мамедова медаллю «За взаємодію». Про це стало відомо сьогодні, 30 жовтня.

Європейська поліцейська асоціація є неурядовою організацією, представником якої в Україні є Сергій Шульженко. Європейська поліцейська асоціація заснована в 1995 році в Брюсселі, вона має понад тисячу посадових осіб з 25 країн Європейського Союзу, з поліцейськими повноваженнями, а також членів безпеки ЄС і НАТО. Європейська поліцейська асоціація в Україні бере участь у наданні інформації, зборі інформації, аналізі інформації та взаємодіє з правоохоронними органами України для сприяння у викритті тяжких форм злочинності.

Голова Міжнародного Альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов протягом чотирьох з половиною останніх років активно включається у громадське життя України та Азербайджану, зміцнюючи рівень довіри до органів влади та сприяючи взаємодії задля справи побудови громадянського суспільства.

Від моменту існування Альянсу (з березня 2014 р.) Ельмар Мамедов здійснює чимало практичних заходів, котрі направду вартують визнання. Одним з результатів ефективності діяльності МА «Азербайджан-Україна» і є нагородження медаллю «За взаємодію» його очільника Ельмара Мамедова.

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