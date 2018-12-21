Меденицька селищна ОТГ затвердила бюджет на 2019 рік в сумі 42 млн грн

На сесії першої у Дрогобицькому районі Меденицької об’єднаної територіальної громади, вибори до якої відбулися 23 грудня минулого року, прийнято бюджет на 2019 рік.

Доходи і видатки заплановано в сумі 42 млн грн. З них – 17 млн грн складуть власні доходи.

«Думаю власних доходів буде більше, – прокоментував депутат Львівської обласної ради від Дрогобиччини Михайло Задорожний, який брав участь у роботі сесії. Він нагадав, що до об’єднання бюджети селищної і двох сільських рад, що увійшли до складу Меденицької ОТГ, складали в сумі 4.5 млн грн.

Зі слів Михайла Задорожного, програми та розподіл коштів будуть приймати на наступному пленарному засіданні.

«Перепаде певна сума коштів кожній громаді, і ніхто обділений не буде, так сьогодні стояло питання, – зазначив обласний депутат. – Розпочато роботу над мікропроектами, які буде подано на розгляд Львівської обласної ради. У бюджеті закладено кошти на їх співфінансування. Прямо на сесії депутати, голова ОТГ, старости вже погодили, які проекти і від яких сіл будуть готувати».

ЗІК

Також читайте