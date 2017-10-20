Медична реформа: що зміниться з 2018 року

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект щодо медичної реформи, яка стартує вже з наступного року. Реформа передбачає запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я – перехід від фінансування медзакладів згідно кошторису до оплати державою фактично наданої медичної допомоги конкретній людині. «Гроші йтимуть за пацієнтом» – людина звертається в медичний заклад, до конкретного лікаря за допомогою, а держава перераховує кошти в медзаклад, в якому працює лікар, або безпосередньо лікарю, якщо він має власну практику.

У 2018 році нова модель фінансування охорони здоров’я запроваджується на первинній ланці меддопомоги – за нею працюватимуть сімейні лікарі, терапевти, педіатри. На інших рівнях – вторинному (спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) вона буде запроваджена поступово до 2020 року. Жодних змін у медичному обслуговуванні людей на цих ланках – у лікарів-спеціалістів, в лікарнях, спеціалізованих медзакладах – з наступного року не відбудеться.

Як відбудеться перехід на нову систему фінансування меддопомоги, яку надають сімейні лікарі, терапевти, педіатри?

Буде створено Національну службу здоров’я (спеціальний орган виконавчої влади), яка перераховуватиме бюджетні кошти медичним закладам та лікарям-ФОПам за надання меддопомоги людям. НСЗУ укладе угоди з УСІМА медичними закладами і гарантує фінансування відповідно до кількості пацієнтів, яким в цих закладах надають меддопомогу. Фінансування буде проводитись на умовах попередньої оплати.

Людині потрібно буде обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра та підписати з ним угоду на медичне обслуговування. Медичний заклад, лікар-ФОП повідомляє НСЗУ про кількість пацієнтів, з якими підписано угоди. НСЗУ перераховує їм кошти за обслуговування громадян згідно з встановленими тарифами.

Фінансування медичної допомоги через НСЗУ забезпечить головне – єдині стандарти надання меддопомоги та рівний доступ до медичних послуг для кожного громадянина, незалежно від прописки. Саме держава гарантуватиме, що кожному громадянину, який звернеться до сімейного лікаря, буде надано допомогу безкоштовно. А лікар гарантовано отримає гроші за свою роботу, згідно з встановленим тарифом, незалежно від того, де він працює – у великому місті чи сільській місцевості. Фінансування поліклініки, де працює лікар, амбулаторії чи лікаря-ФОПа буде відбуватись з державного бюджету і не залежатиме від фінансової спроможності місцевої громади чи прихильності місцевих чиновників. Воно залежатиме виключно від кількості громадян, яким в медзакладах надали допомогу.

У свою чергу, місцеві громади мають всі можливості для розвитку медичних закладів, адже вони залишаються їх власниками. Завдяки децентралізації місцеві бюджети мають достатньо коштів для того, щоб покращити медичну мережу, створити належні умови для роботи лікарів, відремонтувати дороги до амбулаторій, оплачувати додаткові медичні послуги для мешканців громади.

Перехід на нову систему фінансування буде поступовим, на перехідний період частково буде збережено діючу систему фінансування медзакладів – через субвенцію місцевим бюджетам, як це відбувається зараз.

Що потрібно зробити з 2018 року кожному українцю?

З наступного року кожному українцю потрібно буде обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра і підписати з ним угоду на медичне обслуговування. Це може бути лікар, який працює в поліклініці, амбулаторії, приватній лікарні (якщо вона підписала договір з НСЗУ), або має власну практику.

Причому обрати лікаря людина може незалежно від місця своєї прописки. Якщо ви вже маєте лікаря, який вас влаштовує, ви можете підписати угоду з ним, якщо ні – запитайте рекомендацій у друзів, знайомих, або прийдіть до свого дільничного лікаря і поспілкуйтесь з ним, можливо, він вам сподобається. Лікар не має права відмовити вам у підписанні угоди, винятком є лише випадки, коли він вже має більше 2000 пацієнтів.

Ви можете підписати угоду з лікарем під час першого візиту до нього. Тривалість часу, впродовж якого потрібно укласти угоду з лікарем, не обмежена. Змінити свого лікаря ви можете в будь-який час, якщо знайшли кращого спеціаліста, або, наприклад, змінили місце проживання.

За що саме на 100% заплатить держава?

Допомога, яку надає сімейний лікар, терапевт, педіатр, повністю оплачується державою, для людини вона є безкоштовною. Якщо лікар вимагає гроші з пацієнта, він має право звернутись зі скаргою на нього до НСЗУ і піти до іншого лікаря.

Допомога лікаря первинної ланки, що повністю оплачується державою, включає: консультації лікаря необмежену кількість разів, профілактичні огляди, базові аналізи, направлення до лікарів-спеціалістів, видачу довідок та листів непрацездатності. Окрім того, сімейний лікар призначає та виписує рецепти на доступні ліки, які можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою, їх перелік буде поступово збільшуватись.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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