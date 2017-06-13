Мер Борислава оновив свою команду

Вчора, 15 червня, відбулася сесія Бориславської міської ради. Як інформує наше власне джерело, під час сесії було розглянуто питання про призначення на посаду заступника міського голови Борислава. Заступницею мера Борислава стала колишня начальниця бориславської податкової Світлана Солоненко.

Нагадаємо, що в 2017 році звільнилися з посад заступника мера Борислава Богдан Монастирський та Едуард Бринь. Вони обрали для себе більш високооплачувані посади, ніж посада заступника міського голови.

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