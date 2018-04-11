Мэр города Трускавец: «Стараюсь уделять особое внимание азербайджанцам»

Трускавец является излюбленным местом азербайджанцев. Ежегодно этот украинский бальнеологический курорт посещают тысячи наших граждан. Только в 2017 году здесь побывало около шести тысяч граждан Азербайджана и их число каждым годом растет. Большая роль в деле налаживания мостов, создания комфортных условий для наших граждан принадлежит администрации курорта. Представители города ежегодно участвуют во многих международных туристических форумах, проходящих в столице и уголках Азербайджана. Андрей Кульчинский, мэр Трускавца с конца 2015 года уже трижды побывал в Баку, и на днях в четвертый прибудет в Азербайджан для участия в работе 17-ой международной выставки “Туризм и Путешествия”. В преддверии визита Андрей Кульчинский любезно согласился ответить на наши вопросы.

- Уважаемый Андрей Богданович, как вы оцениваете развитие Трускавца, как бальнеологического, туристического курорта?

- Каждый период истории Трускавца – Австро-Венгрия, Польша, СССР, а затем и независимая Украина, вносил свой колорит, определенные нюансы, но это было очень ценным вкладом. И сейчас мы ощущаем развитие туризма в контексте этих исторических периодов. Если анализировать прошлый год по количеству туристов, то можно отметить, что преодолен довоенный рубеж, что для нас очень важно. Так, в 2014 году в связи с началом военных действий на Востоке Украины мы ощутили провал – прекратили ездить туристы с сопредельной России, Беларуси и иных стран СНГ. Кстати, азербайджанцы были стойки к этим сложностям и в сравнении с другими, спад потока туристов из Азербайджана был наименьшим.

Фактически сейчас на первом месте по количеству туристов с большим отрывом превалирует Польша. Сейчас гостей из этой соседней страны много и они чувствуют себя как дома, учитывая исторические нюансы проживания в составе одной империи. До Второй мировой войны примерно 30-40 процентов населения этого региона (Трускавец, Львов, Западная Украина) были поляки. На втором месте после поляков по количеству туристов стоят белорусы.

А на третьем месте с небольшим отставанием – азербайджанцы. Их всегда приезжает много и они обычно селятся в разных санаториях и отелях. То есть, у азербайджанцев нет такой черты – селиться в одном отеле – у всех разные вкусы, они из разных социальных слоев. Азербайджанцев можно встретить во многих отелях, туристических комплексах, кафе, и мы всегда рады общению с ними. Я стараюсь уделять особое внимание азербайджанцам, и этот опыт общения для меня ценен.

Далее в рейтинге туристов граждане Молдовы, Израиля, России, Туркменистана, США, Германии. Согласно данным на 2017 год, рост потока зарубежных туристов составил 30%. Уже проанализирована статистика на начало 2018 года и тенденция увеличения потока туристов продолжается. И это для нас важно. Это ощущают и наши отельеры, и открывают новые гостиничные комплексы.

- Есть ли азербайджанские инвесторы в Трускавце?

- Азербайджанский капитал имеет место в Трускавце. Азербайджанцы уже построили здесь торговый центр и два ресторана, и в ближайшее время на азербайджанские инвестиции откроется отель.

Кроме того, даны разрешительные документы на постройку еще одного отеля в самом центре Трускавца. То есть, азербайджанцы здесь чувствуют себя как дома.

Более того, азербайджанские инвесторы, которые строят отель, помогли обустроить сквер известному украинскому писателю Ивану Франко. И мы это ценим.

У нас очень хорошие отношения с азербайджанцами, мы стараемся им помочь. Исторически так сложилось, что иностранных инвесторов больше с Азербайджана. И это нам, конечно, очень приятно.

- Насколько помогает развитию туризма в Трускавце участие в различных туристических выставках. в том числе и в Азербайджане?

- Я уже третий год являюсь мэром Трускавца и за это время трижды посетил Азербайджан. И сейчас в четвертый раз собираюсь в Баку для участия в международной туристической выставке. В прошлом и позапрошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии туристической выставки подходил к стенду Трускавца, мы общались и все это широко освещалось в прессе. Это для нас “репутационное” посещение, мы очень ценим, когда первое лицо государства уделяет внимание нам, оценивает наши старания. А мы, в свою очередь, стараемся не разочаровать. Мы хотим показать, что Трускавец это город, который открыт для гостей из Азербайджана, любит азербайджанцев и всегда их ждет.

Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко также очень активен в деле развития азербайджано-украинских отношений, политики и бизнесмены высоко оценивают его работу.

- Какова статистика посещения туристами Трускавца и потенциал курорта?

- Если говорить о статистике прошлого года, то курорт посетило около шести тысяч азербайджанцев. А в целом, санатории, отели и виллы Трускавца посетило 215 тысяч человек, большая часть которых из самой Украины. Примерно 11 тысяч туристов приходится на Польшу.

Я думаю, что наряду с этим количеством курорт может принять еще 100-150 тысяч посетителей. Сейчас строятся новые отели и реставрируются старые здания. И все это является основанием для увеличения количества гостей курорта.

Трускавец является круглогодичным курортом, некоторое снижение потока приезжающих приходится лишь на ноябрь, февраль и март. В эти периоды мы стараемся организовать различные международные мероприятия, фестивали, спортивные состязания. За последние два года в Трускавце открылся дельфинарий, единственный на Западной Украине. Также неподалеку в Буковице открылся километровый горнолыжный спуск и канатная дорога с кресельными подъемниками.

Кроме того, есть хорошая перспектива в рамках административной реформы в Украине. Согласно этим реформам, из нескольких деревень создаются так называемые территориальные общины. Согласно планам, к городу Трускавец будут присоединены 5 деревень и таким образом будет создана трускавецкая община. Для нас это очень важно, так как к нашему курорту будет присоединена большая территория. И это позволит развивать туристическую инфраструктуру, создавать новые экскурсионные маршруты и направления с посещениями исторических достопримечательностей и заповедников. В конечном счете это увеличит мотивацию для туриста, желающего посетить Трускавец.

- Вообще чем иностранного туриста, в том числе из Азербайджана, можно привлечь в Трускавец?

- Нашему бальнеологическому курорту уже 190 лет. То, что курорт состоялся – нет сомнений. Трускавец за это время посетило более десяти миллионов человек и абсолютное большинство гостей уехало с позитивными эмоциями о лечении, исцелилось. Есть многочисленные научные обоснования о лечении минеральными водами Трускавца – написано 12 докторских диссертаций, защищено 25 кандидатских работ, около 150 монографий в журналах. У нас на постоянной основе ведется лабораторный мониторинг качества воды на предмет бактериологического загрязнения, биохимического состава воды. И на это из бюджета выделяются крупные средства. Только в редких бальнеологических курортах ведется подобная работа.

В целом вода с источника “Нафтуся” практически не имеет аналогов в мире по своему составу. Вода имеет мочегонный эффект, обладает имунностимулирующими свойствами, укрепляет организм, мотивирует реакции, что очень положительно влияет на здоровье человека.

- А как вы расцениваете перспективы развития авиасообщения с Баку?

- Еще в 2016 году между Баку и Львовом функционировал сезонный (6 месяцев) прямой рейс раз в неделю. С прошлого года этот рейс был увеличен в полтора раза и стал круглогодичным. В прошлом году Азербайджанским авиалиниям было предложено открыть низкобюджетный рейс в Украину и компания “Buta Airways” уже начала полеты в Киев. Если будет спрос на рейсы во Львов, то и эти полеты будут осуществляться.

Мы обсуждали вопрос открытия новых рейсов с руководством Львовского аэропорта и они заинтересованы в учащении рейсов. В принципе, мы обречены в положительном смысле этого слова приезжать в Баку, выстраивать сотрудничество, развивать партнерство, и это важно. И в ходе очередного визита в Азербайджан мы намерены работать над этими вопросами.

Эльчин Гусейнов, Trend.Az

29 марта 2018 г.

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