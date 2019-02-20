Мер, котрий говорить притчами

У вівторок, 19 лютого, про свою роботу в минулому році прозвітував міський голова Борислава Ігор Яворський. Звіт був достатньо об`ємним (17 сторінок самого лише тексту, не враховуючи таблиць, схем та фотографій), і його озвучення тривало майже дві години. Приблизно стільки ж (трошки менше двох годин, але більше ніж півтори) тривала друга частина звіту – живе спілкування з мешканцями Борислава.

Від подяк та доріг до фінансів та відкритості

Свою зустріч з виборцями мер Борислава розпочав з традиційного християнського привітання «Слава Ісусу Христу!». У спокійній манері Ігор Яворський розповідав про те, що вдалося зробити в Бориславі у 2018 році, а що ні, називав причини невдач та проблеми, які виникають несподівано, акцентував увагу на тому, що та чи інша зроблена справа була його передвиборчою обіцянкою в 2015 році.

Найперше Ігор Романович подякував своїй команді, котра допомагає йому реалізувати проекти, та всім, хто вірив та підтримував. Кілька разів протягом звіту лунали слова вдячності на адресу голови Львівської ОДА Олега Синютки, депутатів облради від Дрогобиччини, а особливо нардепа Богдана Матківського, котрий, до речі, був присутнім у залі.

Першою Ігор Яворський озвучив тему ремонту доріг у Бориславі. В 2018 р. поточного ремонту доріг в місті виконано на суму 3 450 319 грн. В сім разів більшою є сума залучених коштів на видатки капітального характеру (майже 23,5 млн грн.). Ігор Яворський демонстрував на слайдах як зроблено ремонт і називав конкретні вулиці. Особливо радує голову те, що нарешті відновлено міст на вул. Героїв ОУН-УПА, котрий завалився під час паводку 2008 року.

Вулиця Дрогобицька була непроїзною, люди їздили до Дрогобича через Трускавець, а зараз її відремонтовано. Певні проблеми виникли з ремонтом стратегічно важливої вулиці В. Великого (через виявлення зруйнованої ливневої каналізації), тож недоробки виправлятимуть вже в цьому році. В 2019 теж ремонтуватимуть інші ділянки цієї вулиці (зокрема, від перехрестя з вулицею Коваліва до цвинтаря на Гуковій горі) та інші вулиці. На 2019 рік в бюджеті міста закладено понад 9 мільйонів на капітальний ремонт доріг і понад 2 млн на поточний.

Досить детально зупинився міський голова на підтримці комунальних підприємств та їхній діяльності: «Еко-місто», «Бориславсвітло», «Зелений світ», «Вододар». По останньому було найбільше інформації, а згодом і запитань від мешканців, адже проблема якісного цілоденного водопостачання не вирішена досі. Ситуацію ускладнила відміна в грудні минулого року двоставкового тарифу на світло для підприємств, що в рази збільшує видатки КП «Вододар» за електроенергію.

Доповідаючи про участь в конкурсі мікропроектів, Ігор Яворський послугувався цитатою зі Львова: «Борислав «прорвало» в позитивному значенні цього слова». А характеризуючи зміни в медицині, мер зазначив: «Ми послідовні у нашій діяльності і виконуємо свої обіцянки».

Соціальна політика, міжнародна співпраця, зокрема з Польщею (ґміна Санок), зрушення в освіті, започаткування сортування сміття в Губичах, дослідження джерел мінеральних вод – кожна з цих тем знайшла своє належне місце у звітній доповіді міського голови Борислава.

Два слайди були присвячені кращим платникам податків у Бориславі – як підприємствам, так і підприємцям. Їхня велика заслуга є в тому, що податків у міську скарбницю в 2018 році надійшло аж 122,5 мільйони гривень (загальний фонд). А гроші – це можливості: ремонт доріг, покращення якості водопостачання, створення належних умов у школах, лікарнях, закладах культури, соціальна підтримка потребуючих тощо. Для прикладу, в 2017 році до бюджету Борислава надійшло на 13,2% менше від 2018 р., а порівняно з 2016 р. доходи зросли аж на 55%.

Останні штрихи звіту Ігоря Яворського стосувалися відкритості влади. Так, в онлайн-режимі проводяться засідання сесій, виконавчого комітету, а навіть апаратні наради. А нещодавно запрацював новий сайт https://boryslavrada.gov.ua/, на якому, до речі, можна повністю переглянути відео звіту Ігоря Яворського. З надією, що наші читачі саме це і зроблять, ми опустили в описі доповіді мера більшу частину наведених ним цифр та фактів.

А тоді почалося…

Протягом всього часу доповіді мера зал сидів тихо та сумирно, і тільки інколи голова міської спілки інвалідів Любов Клапач вигукувала окремі репліки. Та коли Ігор Яворський запропонував перейти до «живого спілкування», то відбою від охочих висловитися не було. Здавалося, запитанням чи моралізаторству не буде кінця – кожен хотів озвучити якусь проблему (переважно не одну) або ж покритикувати чи похвалити міського голову.

Серед тих, хто найбільше критикував міського голову, варто назвати Любов Клапач та панів Ільківа і Юркевича. Вони озвучили ряд проблем, котрі зокрема хвилюють мешканців вулиці Модрицької, звинуватили міського голову у зловживанні владою та закритті рота інакомислячим, відверто підсміювалися над порівнянням Борислава до «європейського міста».

Протилежними були виступи тих, хто хвалив міського голову, а це депутат Львівської обласної ради Михайло Задорожний, народний депутат України Богдан Матківський, депутат Бориславської міської ради Андрій Спас, пані Орися Гамків, мешканець мікрорайону Губичі, священик місцевої парафії ПЦУ.

В зв’язку з полярністю думок Ігор Яворський озвучив притчу про муху та бджолу. Першу завжди цікавлять лайно, вигрібні ями, сморід та нечистоти, бо вона тим живе. Бджола натомість бачить красивий луг та квіти на ньому, чує приємні пахощі. Люди – як ті мухи та бджоли, але і одні, і другі потрібні, зауважив мер Борислава. Тому замість нервуватися він не втомлювався дякувати за критику та мило посміхався. Хоча в окремих випадках у душі йому, напевно, кипіло, наче в казанку з бограчем.

Опишемо хоча б кілька проблем, піднятих мешканцями Борислава під час живого спілкування з очільником міста:

- погіршення якості водопостачання в центральній частині міста,

- незадовільна якість ремонту вулиці Володимира Великого,

- поганий стан дороги на цвинтар на Гуковій горі,

- вивезення лісу-кругляку в великій кількості, що зауважили мешканці вул. Модрицької,

- завезення сміття з окремих трускавецьких VIP-закладів до Борислава,

- зростання смертності населення,

- відсутність зупинки біля магазину «Рукавичка» на вул. Коваліва,

- стан дорожнього покриття на вул. Куліша та ряді інших вулиць міста,

- притон в приміщенні недобудованої лікарні в мікрорайоні Баня,

- виділення землі АТОвцям у болотистій та непридатній для забудови місцевості,

- антисанітарія в місцях стихійної торгівлі,

- стан приміщення лікарні на вул. Весняній,

- в ендокринологічному відділенні є одна палата, де разом розміщають і чоловіків, і жінок.

До речі, остання з наведених тут проблем була озвучена жіночкою з неабияким почуттям гумору – вона каже, якби пацієнти були молоді, то хоча б кількість населення збільшуватиметься від такої палати для чоловіків та жінок, а так з якою метою реорганізація медичних закладів здійснюється в такий спосіб?

Слід зауважити, що по більшості з критичних зауважень міський голова давав конкретні відповіді:

- родичці АТОвця з виділеною земельною ділянкою в болоті та рові обіцяв надати іншу земельну ділянку,

- з ендокринологією обіцяв розібратися, бо вперше почув про таку «реформу»,

- на цвинтарі на Гуковій горі зроблять поточний ремонт, бо на капітальний грошей немає,

- підряднику, який ремонтував вул. В. Великого, заборговані гроші віддадуть тільки після усунення недоробок – аж тоді підпишуться акти виконаних робіт,

- питання щодо вивезення лісу – до представника держлісгоспу,

- вкладені кошти у водопостачання вже дозволяють говорити про зміни в якості та кількості поданої води.

Окрім критики були й пропозиції:

- почати сортувати сміття – так, як це роблять Губичі,

- подавати більше позитивної інформації про Борислав і не відлякувати інвесторів,

- подумати про масштабне житлове будівництво,

- проаналізувати де найбільші втрати води та започаткувати її окремий облік для Борислава та Східниці,

- посилити роботу в напрямку е-урядування тощо.

Були й відверті лестощі – один з доповідачів назвав Ігоря Яворського найкращим мером за всю історію міста, а інший назвав Борислав містом з найкращою позитивною динамікою серед всіх промислових міст Львівщини.

Гарну характеристику діяльності міської влади дав православний священик: «Коли ми будемо говорити, що в нашому місті нічого не робиться, то цим будемо грішити. Бо насправді місто потроху стає кращим». Міський голова кількаразово зауважував, що з обмеженим фінансовим ресурсом, величезною площею території (37 кв. км.) та за кілька років неможливо вирішити всі проблеми Борислава. Він закликав всі сили до співпраці і пообіцяв почути кожного.

Звісно, після звіту кожен залишився при своїй думці. Роз`їжджаючись маршрутками по мікрорайонах Борислава, учасники звіту жваво обговорювали побачене й почуте, повторюючи те, що вже казали під час заходу. Навряд чи переконав Ігор Яворський «мух», а «бджіл» і переконувати було не потрібно. Але звіт – не привід для переконування, а обов’язок міської влади, і Ігор Яворський став першим мером на Дрогобиччині, хто вже прозвітував за роботу в минулому році. Його уважно слухав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, який планує звітувати на початку березня.

Оскільки звіт Ігоря Яворського проходив у річницю трагічних подій на Майдані, то за пропозицією Богдана Матківського присутні вшанували хвилиною мовчання пам`ять загиблих Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО.

Володимир Ключак

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